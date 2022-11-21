Военный журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что Россия отправляет в Украину ракеты 60-х годов.

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У россиян проблемы с вооружением

Об этом свидетельствуют доказательства легиона "Свобода России", воюющего в составе ВСУ. После одного из обстрелов бойцы обнаружили остатки ракеты "Луна-М", которая была принята на вооружение еще советской армии в 1964 году.

Она может лететь на 70 км, но отклонение от цели составляет до 700 метров.

Также журналист поделился доказательствами и опубликовал фотографии снарядов.

Россия отправляет в Украину ракеты 60-х годов: смотрите фото

Когда враг может нанести массированную ракетную атаку

Напомним, что 15 ноября Россия выпустила по нашему государству около 100 ракет. По словам представителя командования Воздушных Сил, украинским системам ПВО удалось сбить в тот день 77 вражеских воздушных целей.

Массированные атаки по инфраструктуре, вероятно, будут продолжаться . В Воздушных Силах ВСУ рассказали, когда Россия может снова атаковать критическую инфраструктуру Украины.

. В Воздушных Силах ВСУ рассказали, когда Россия может снова атаковать критическую инфраструктуру Украины. Там отметили, что после массированных ударов россияне обычно принимают паузу и не атакуют. Это связано с нехваткой ракет.

У россиян есть разные типы ракет, которыми они атакуют украинские города. И хотя "Искандеров" у них мало, "Калибры" и ракеты типа "Х-1" они продолжают производить.

Сколько ракет осталось в России