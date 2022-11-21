Военный журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что Россия отправляет в Украину ракеты 60-х годов.
Читайте также Германия хочет передать Польше системы ПВО Patriot
У россиян проблемы с вооружением
Об этом свидетельствуют доказательства легиона "Свобода России", воюющего в составе ВСУ. После одного из обстрелов бойцы обнаружили остатки ракеты "Луна-М", которая была принята на вооружение еще советской армии в 1964 году.
Она может лететь на 70 км, но отклонение от цели составляет до 700 метров.
Также журналист поделился доказательствами и опубликовал фотографии снарядов.
Россия отправляет в Украину ракеты 60-х годов: смотрите фото
Когда враг может нанести массированную ракетную атаку
- Напомним, что 15 ноября Россия выпустила по нашему государству около 100 ракет. По словам представителя командования Воздушных Сил, украинским системам ПВО удалось сбить в тот день 77 вражеских воздушных целей.
- Массированные атаки по инфраструктуре, вероятно, будут продолжаться . В Воздушных Силах ВСУ рассказали, когда Россия может снова атаковать критическую инфраструктуру Украины.
- Там отметили, что после массированных ударов россияне обычно принимают паузу и не атакуют. Это связано с нехваткой ракет.
- У россиян есть разные типы ракет, которыми они атакуют украинские города. И хотя "Искандеров" у них мало, "Калибры" и ракеты типа "Х-1" они продолжают производить.