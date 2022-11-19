Об этом для 24 канала рассказал военный эксперт Роман Свитан. По его словам, разведки разных стран подтверждают, что у россиян есть примерно еще тысяча ракет.
К теме Песков признался в терроризме ради переговоров: выгодны ли они для Украины
"Оккупанты до сих пор производят "Калибры". У них есть запас для производства, поэтому есть примерно тысяча ракет и это примерно 10 волн запуска. Это тот резерв, который ни одна страна не трогает, если нет угрозы. Это неприкосновенный запас, а россияне уже начинают его использовать, поэтому допускаю, что применят все к нулю", – сказал Свитан.
По мнению военного эксперта, нужно выпускать несколько миллионов человек, чтобы уменьшить последствия проблем, которые будут внутри страны. Свитан отметил, что это удержит на плаву энергосистему и все, что связано с обеспечением жизни.
Почему применили ракету, которая может иметь ядерный заряд
Одна из ракет, сбившихся 17 ноября, способна нести ядерный боезаряд . Речь идет о ракете Х-55. Свитан сказал, что это учебно-тренировочная ракета, которая не оснащена ядерным зарядом, но для тяжести и центровки ее применяют как обманку для тяжести. По его мнению, такого рода ракет могло быть больше.
Особенно в первых волнах, чтобы блокировать нашу систему обнаружения целей. Как минимум, для 10 таких ракет требуется 20 снарядов ПВО. С военной точки зрения это нормальный подход. Россияне нашли такой интересный момент, – рассказал Свитан.
Он добавил, что у врага много ракет Х-55, которым более 40 лет. Рассвет подчеркнул – использовать боеприпас по прямому назначению оккупанты точно не будут, поэтому и нашли такое назначение.
Обратите внимание – Подоляк о массированных ударах по Украине: смотрите видео
Последствия ракетных обстрелов Украины: последние новости
- Эксминистр топлива и энергетики Украины Иван Плачков рассказал, что обстрелы газовой инфраструктуры могут привести к перерыву теплоснабжения и повлиять на добычу газа.
- Худшая ситуация с энергоснабжением в Херсонской, Запорожской, Харьковской, Черниговской и Сумской областях.
- Мэр Львова Андрей Садовый сообщил о подготовке города к длительному отсутствию света.
- По словам главы Одесской ОВА Максима Марченко, после обстрела 17 ноября в регионе "уже отключено все возможное, но даже этого недостаточно".