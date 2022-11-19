Об этом для 24 канала рассказал военный эксперт Роман Свитан. По его словам, разведки разных стран подтверждают, что у россиян есть примерно еще тысяча ракет.

К теме Песков признался в терроризме ради переговоров: выгодны ли они для Украины

"Оккупанты до сих пор производят "Калибры". У них есть запас для производства, поэтому есть примерно тысяча ракет и это примерно 10 волн запуска. Это тот резерв, который ни одна страна не трогает, если нет угрозы. Это неприкосновенный запас, а россияне уже начинают его использовать, поэтому допускаю, что применят все к нулю", – сказал Свитан.

По мнению военного эксперта, нужно выпускать несколько миллионов человек, чтобы уменьшить последствия проблем, которые будут внутри страны. Свитан отметил, что это удержит на плаву энергосистему и все, что связано с обеспечением жизни.

Почему применили ракету, которая может иметь ядерный заряд

Одна из ракет, сбившихся 17 ноября, способна нести ядерный боезаряд . Речь идет о ракете Х-55. Свитан сказал, что это учебно-тренировочная ракета, которая не оснащена ядерным зарядом, но для тяжести и центровки ее применяют как обманку для тяжести. По его мнению, такого рода ракет могло быть больше.

Особенно в первых волнах, чтобы блокировать нашу систему обнаружения целей. Как минимум, для 10 таких ракет требуется 20 снарядов ПВО. С военной точки зрения это нормальный подход. Россияне нашли такой интересный момент, – рассказал Свитан.

Он добавил, что у врага много ракет Х-55, которым более 40 лет. Рассвет подчеркнул – использовать боеприпас по прямому назначению оккупанты точно не будут, поэтому и нашли такое назначение.

Обратите внимание – Подоляк о массированных ударах по Украине: смотрите видео

Последствия ракетных обстрелов Украины: последние новости