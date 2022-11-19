Так, тот объем голубого топлива, который есть в наших газохранилищах – около 14 миллиардов кубометров – будет достаточным для потребителей при среднестатистической зиме и продолжении добычи. Об этом 24 каналу рассказал министр топлива и энергетики Украины в 2005-2006 годах Иван Плачков.
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Насколько опасен обстрел газовой инфраструктуры
"К сожалению, если будут разрушены объекты газодобычи и будут удары по распределительным сетям, ГРП (газорегуляторным пунктам – 24 канал) и другим газораспределительным объектам, то у нас могут возникнуть проблемы с газоснабжением", – пояснил экс-министр топлива и энергетики.
В свою очередь это приведет к тому, что в крупных городах, где отопление исключительно на газу, могут быть сложные ситуации, в частности, перерыв на определенный период в теплоснабжении населения.
Эти удары по объектам "Нафтогаза" как газодобычи, так и распределения газа очень опасны,
– подчеркнул Плачков.
Как быстро потребители ощутят последствия ударов
По словам экс-министра топлива и энергетики, последствия вражеской атаки будут ощущаться украинцами в зависимости от объекта, по которому россияне нанесли удар. Так, если обстрелам подвергается газотранспортная инфраструктура, это будет ощутимо сразу, поскольку газ не будет поступать к потребителям.
В случае ударов захватчиков по объектам газодобычи потребители не испытают проблем на определенный период. Однако добыча голубого топлива сократится и если зима будет холодной – запасов газа, которые есть в наших хранилищах, будет недостаточно.
Плачков рассказал, какие последствия будут иметь обстрел газовой инфраструктуры: смотрите видео
Что еще может пытаться разрушить враг
Плачков объяснил, если российские оккупанты разрушат объекты электроснабжения и газового сектора, то это приведет к проблемам с теплоснабжением наших граждан. Кроме того, захватчики могут препятствовать поставке нам нефтепродуктов, поскольку сейчас украинцы переходят на дизельные генераторы.
Они (оккупанты – 24 канал) будут пытаться перекрывать эти транспортные пути для того, чтобы у нас не было дизеля, бензина и т.д.
– заметил эксминистр топлива и энергетики.
Однако он подчеркнул, что россиянам не удастся полностью остановить работу энергетического сектора Украины. Силы нашей противовоздушной обороны и дальше будут эффективно работать.
Удары захватчиков по газовой инфраструктуре: что известно
- Утром, 17 ноября, россияне провели массированный обстрел газодобывающей инфраструктуры АО "Укргаздобыча" на Востоке Украины. В "Нафтогазе" сообщили, что в результате ракетной атаки были разрушены несколько объектов, а некоторые получили повреждения.
- Экономический эксперт Борис Кушнирук рассказал, что удары россиян по газодобывающей инфраструктуре на самом деле не слишком эффективны. А опаснее, если бы россияне били по газохранилищам. Однако здесь есть нюанс – все хранилища под землей.
- Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко отметил, что оккупантам будет достаточно сложно поразить транспортные артерии газовой инфраструктуры. Поскольку магистральные объекты были сделаны с учетом возможной войны.