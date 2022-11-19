Так, той обсяг блакитного палива, який є в наших газосховищах – близько 14 мільярдів кубометрів – буде достатній для споживачів за умов середньостатистичної зими та продовження видобутку. Про це 24 каналу розповів міністр палива та енергетики України у 2005 – 2006 роках Іван Плачков.

До теми Ворог бомбить наш газовидобуток та підприємства, – Шмигаль

Наскільки небезпечним є обстріл газової інфраструктури

"На жаль, якщо будуть зруйновані об'єкти газовидобування та будуть удари по розподільчих мережах, ГРП (газорегуляторних пунктах – 24 канал) та інших газорозподільчих об'єктах, то у нас можуть виникнути проблеми з газопостачанням", – пояснив ексміністр палива та енергетики.

Своєю чергою це призведе до того, що у великих містах, де опалення виключно на газу, можуть бути складні ситуації, зокрема перерва на певний період у теплопостачанні населення.

Ці удари по об'єктах "Нафтогазу" як газовидобування, так і розподілу газу є дуже небезпечними,

– підкреслив Плачков.

Як швидко споживачі відчують наслідки ударів

За словами ексміністра палива та енергетики, наслідки ворожої атаки будуть відчуватися українцями залежно від об'єкта по якому росіяни завдали удару. Так, якщо обстрілів зазнає газотранспортна інфраструктура, це буде відчутно одразу, оскільки газ не буде надходити до споживачів.

У разі ударів загарбників по об'єктах газовидобування споживачі не відчують проблем певний період. Однак видобуток блакитного палива скоротиться і якщо зима буде холодною – запасів газу, які є в наших сховищах буде недостатньо.

Плачков розповів, які наслідки матиме обстріл газової інфраструктури: дивіться відео

Що ще може намагатися зруйнувати ворог

Плачков пояснив, якщо російські окупанти зруйнують об'єкти електропостачання та газового сектору, то це призведе до проблем з теплопостачанням наших громадян. Крім того, загарбники можуть перешкоджати постачанню нам нафтопродуктів, оскільки зараз українці переходять на дизельні генератори тощо.

Вони (окупанти – 24 канал) будуть намагатися перекривати ці транспортні шляхи для того, щоб в нас не було дизелю, бензину тощо,

– зауважив ексміністр палива та енергетики.

Однак він наголосив, що росіянам не вдасться повністю зупинити роботу енергетичного сектору України. Так, сили нашої протиповітряної оборони й надалі ефективно працюватимуть.

Удари окупантів по газовій інфраструктурі: що відомо