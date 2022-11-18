Нагадуємо, що 17 листопада газовидобуток України та підприємства були атаковані російськими ракетами. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Підтвердив обстріли і голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов. За його словами, внаслідок ракетної атаки було зруйновано декілька об'єктів, а деякі зазнали пошкоджень.

Важливо, окупанти влучили у два об'єкти критичної інфраструктури Дніпра. Постраждали мирні мешканці.

На скільки небезпечні обстріли українського газовидобутку

Як розповідає 24 каналу Борис Кушнірук, економічний експерт, удари росіян по газовидобувній інфраструктурі насправді не дуже ефективні.

Борис Кушнірук Економічний експерт Кожна точка з якої добувають газ, вона одна з сотень, які є на території України. Якщо по кожній будуть бити, то це купа ресурсів і часу. Це не дасть результату.

Набагато небезпечніше, якби росіяни били по газосховищах. Але і тут є нюанс: усі сховища під землею. Туди не так просто дістатися. Проте це не означає, що Росія не зможе надалі завдавати шкоди:

Небезпечно, якщо росіяни намагатимуться обстрілювати точки, де газ підіймається зі сховищ.

У тому числі мова йде про газорозподільчу мережу. Через це на певних територіях у певний момент часу не постачатимуться газ.

Така історія у нас зараз з енергопостачанням. Проблема виникає у зв'язку з тим, що росіяни б'ють по підстанціях, які забезпечують передачу електроенергії на конкретні території. І тоді, в регіоні, де пошкоджені трансформатори, напруга не потрапляє у споживацьку мережу.

Які виникатимуть проблеми у населення

На жаль, є ризики як з газопостачанням, так і з електропостачанням в Україні. Якщо росіяни будуть цілити у точки, де відбувається розподіл газу та електроенергії, то, відповідно, виникатимуть проблеми для населення.

Ще одним випробуванням стане те, що обсяги газу в українських газосховищах досить малі. Проте є надія на теплу зиму і на те, що промисловість менше споживатиме,

– додає Кушнірук.

Враховуючи те, що російські ракети дістають по всій території України, фактично всі області знаходиться під ризиком. У найбільш складних ситуаціях зараз знаходиться Запорізька, Дніпропетровська, Харківська, Миколаївська, Донецька та Луганська області.

До теми Підготуватися треба вже: чим опалити дім, якщо зникне світло й газ

Зникло газопостачання: що робити

Якщо зникне газопостачання, зникне й опалення у більшості квартирах. У такому випадку слід запастися:

Сухим спиртом;

Туристичними примусами, тобто пальниками, завдяки якими можна приготувати їжі;

Балоном з газом;

Запасами їжі (як швидкого приготування, так і продуктів, що довго зберігаються: консерви, крупи та решта).

Знайдіть альтернативу батареям, а саме електрообігрівачі, УФО, вентилятори з теплим повітрям та кондиціонери;

Використовуйте грілку. Вона допоможе зігрітися у власному ліжку.

Зробити можна власноруч: з пластикової пляшки та гарячої води.

Якщо є каміни, печі, буржуйки чи інших прилади для обігріву за допомогою сировини, це також врятує ситуацію.

Для цього варто запастися дровами, вугілля чи хмизом. Але такий вид опалення можливий лише у приватному будинку.

Як підготуватися, якщо зникне газопостачання / Інфографіка 24 каналу