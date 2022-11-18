Нагадуємо, що 17 листопада газовидобуток України та підприємства були атаковані російськими ракетами. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
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Підтвердив обстріли і голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов. За його словами, внаслідок ракетної атаки було зруйновано декілька об'єктів, а деякі зазнали пошкоджень.
На скільки небезпечні обстріли українського газовидобутку
Як розповідає 24 каналу Борис Кушнірук, економічний експерт, удари росіян по газовидобувній інфраструктурі насправді не дуже ефективні.
Кожна точка з якої добувають газ, вона одна з сотень, які є на території України. Якщо по кожній будуть бити, то це купа ресурсів і часу. Це не дасть результату.
Набагато небезпечніше, якби росіяни били по газосховищах. Але і тут є нюанс: усі сховища під землею. Туди не так просто дістатися. Проте це не означає, що Росія не зможе надалі завдавати шкоди:
- Небезпечно, якщо росіяни намагатимуться обстрілювати точки, де газ підіймається зі сховищ.
- У тому числі мова йде про газорозподільчу мережу. Через це на певних територіях у певний момент часу не постачатимуться газ.
- Така історія у нас зараз з енергопостачанням. Проблема виникає у зв'язку з тим, що росіяни б'ють по підстанціях, які забезпечують передачу електроенергії на конкретні території. І тоді, в регіоні, де пошкоджені трансформатори, напруга не потрапляє у споживацьку мережу.
Які виникатимуть проблеми у населення
На жаль, є ризики як з газопостачанням, так і з електропостачанням в Україні. Якщо росіяни будуть цілити у точки, де відбувається розподіл газу та електроенергії, то, відповідно, виникатимуть проблеми для населення.
Ще одним випробуванням стане те, що обсяги газу в українських газосховищах досить малі. Проте є надія на теплу зиму і на те, що промисловість менше споживатиме,
– додає Кушнірук.
Враховуючи те, що російські ракети дістають по всій території України, фактично всі області знаходиться під ризиком. У найбільш складних ситуаціях зараз знаходиться Запорізька, Дніпропетровська, Харківська, Миколаївська, Донецька та Луганська області.
До теми Підготуватися треба вже: чим опалити дім, якщо зникне світло й газ
Зникло газопостачання: що робити
Якщо зникне газопостачання, зникне й опалення у більшості квартирах. У такому випадку слід запастися:
- Сухим спиртом;
- Туристичними примусами, тобто пальниками, завдяки якими можна приготувати їжі;
- Балоном з газом;
- Запасами їжі (як швидкого приготування, так і продуктів, що довго зберігаються: консерви, крупи та решта).
- Знайдіть альтернативу батареям, а саме електрообігрівачі, УФО, вентилятори з теплим повітрям та кондиціонери;
- Використовуйте грілку. Вона допоможе зігрітися у власному ліжку.
- Зробити можна власноруч: з пластикової пляшки та гарячої води.
- Якщо є каміни, печі, буржуйки чи інших прилади для обігріву за допомогою сировини, це також врятує ситуацію.
- Для цього варто запастися дровами, вугілля чи хмизом. Але такий вид опалення можливий лише у приватному будинку.
Як підготуватися, якщо зникне газопостачання / Інфографіка 24 каналу