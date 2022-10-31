У п'ятницю, 28 жовтня, прем'єр України Денис Шмигаль розповів, що Україні вже накопичила понад 14 мільярдів газу у сховищах. Тож Економіка 24 вирішила з'ясувати, чи вистачить такого об'єму газу для проходження зими в умовах війни.

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Суттєве зменшення споживання

Цього року ми маємо на 28% менше запасів газу у сховищах ніж торік. Але і використання цією зимою значно скоротиться внаслідок окупації частини територій та припинення роботи підприємств. За словами аналітика Юрія Щедріна, цього року дефіциту газу не буде.

Юрій Щедрін Аналітик "Центру розвитку міст" Такого низького рівні запасів газу, як у цьому році ще не було. Але рівень споживання газу цьогоріч зменшиться на 40%. Отже, газу, накопиченого у газосховищах має вистачити.

Він додав, що у випадку аномально холодної зими блакитне паливо можна буде докупити. Ба більше, держава має для цього можливості.

Фактор війни

Оскільки цього року Україна зимуватиме у більш небезпечних умовах, які не виключають атак на критичну інфраструктуру, резервні запаси газу будуть збільшуватися. Шмигаль підкреслив, що Україна збільшуватиме запаси газу у сховищах.

Нагадаємо! "Нафтогаз Трейдинг" закуповуватиме газ в межах бюджетної програми. Вона передбачає виділення коштів у розмірі 12,7 мільярда гривень на закупівлю газу цієї зими.

Важко передбачити, чи наважиться Росія атакувати газову інфраструктуру і які саме пошкодження може завдати. Але у такому випадку агресор нашкодить і собі, адже Україною проходить транзит російського газу. Зробити точкові удари по інфраструктурі дуже складно і навряд чи вдасться,

– додав Юрій Щедрін.

Тарифи на опалення

Згідно із законом про замороження тарифів, під час війни та впродовж 6 місяців після неї уряд не буде збільшувати ціни на комунальні послуги. Але порівняно з минулою зимою, ціни на газ уже зросли на 16%, порахували у Держстаті. Тож, якщо у грудні 2021 року кубометр газу "Нафтогаз" продавав за 6,33 гривні, то цьогоріч – вже за ціною 7,96 гривні за куб.

Якщо взимку мешканці опалюватимуть будинок 200 кубами газу, то:

у грудні 2022-го платіжка за газ становитиме 1 592 гривні;

у той час, як у грудні 2021-го вона була лише 1 266 гривні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що запаси газу в Європі досягли рекордних показників. Це спровокувало значне зменшення цін на паливо.

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