В очікування енергетичної кризи, викликаної скороченням постачань російського газу, Європа накопичила більше блакитного палива, ніж було в попередні роки. Зараз газові сховища ЄС майже повністю заповнені, а танкери зі скрапленим природним газом (СПГ) стоять у чергах в портах, не в змозі розвантажити свої вантажі.

Цікаво Неочікуваний поворот: Європа накопичила забагато газу, – Bloomberg

Ціни пробивають дно

Ціна базових європейських ф’ючерсів на природний газ впала на 20% з минулого четверга та більш ніж на 70% з моменту досягнення рекордного рівня в кінці серпня. Згідно з даними Міжконтинентальної біржі, у понеділок спотові ціни на газ у Нідерландах з доставкою протягом години, які відображають умови європейського ринку в реальному часі, опустилися нижче 0 євро.

Ціни стали негативними через "надмірну пропозицію в мережі",

— сказав CNN Business Томас Марзек-Мансер, керівник аналітики газу в Незалежній службі розвідки товарів (ICIS).

Неочікувано м’яка погода значною мірою повпливала на збільшення запасів.

У таких країнах, як Італія, Іспанія, Франція, ми бачимо, що температура та споживання ближче до серпня та початку вересня. Навіть у скандинавських країнах, Великої Британії та Німеччині споживання набагато нижче середнього для цієї пори року,

— каже Томас Марзек-Мансер, керівник аналітики газу в Незалежній службі розвідки товарів (ICIS).

Зусилля Європи забезпечити якомога більше палива напередодні зими спричинили затримку танкерів СПГ у європейських портах, що погіршилося через нестачу імпортних терміналів. Через брак можливостей для зберігання близько 35 суден або плавають поблизу портів у північно-західній Європі та на Піренейському півострові, або пливуть до них дуже повільно.

Ціни можуть знову зрости

У грудні та січні, коли погода стане холоднішою, європейські запаси газу можуть суттєво зменшитися. Європейські політики стурбовані, що нижчі ціни на газ можуть призвести до зростання споживання в холодну пору. Крім того, уряди європейських країн стурбовані загрозою нових диверсій на енергетичних об'єктах, які можуть перевернути ринок.

Незважаючи на нещодавнє стрімке падіння, ф’ючерси на європейський природний газ на рівні приблизно 100 євро (100 доларів США) за мегават-годину все ще на 126% вищі, ніж були в жовтні минулого року, коли економіки почали відновлюватися після карантину через пандемію та різко зріс попит. За словами економіста Білла Уезерберна, очікується, що ціни досягнуть 150 євро (150 доларів) за мегават-годину до кінця 2023 року.

Нагадаємо, Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, обсяг поставок російського газу в ЄС різко впав з 46% до 9%. Втім, Європа змогла заповнити сховища завдяки альтернативним постачанням з Норвегії, Алжиру, США та інших країн.

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