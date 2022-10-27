В ожидании энергетического кризиса, вызванного сокращением поставок российского газа, Европа накопила больше голубого топлива, чем было в предыдущие годы. Сейчас газовые хранилища ЕС почти полностью заполнены, а танкеры со сжиженным природным газом стоят в очередях в портах, не в состоянии разгрузить свои грузы.

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Цены пробивают дно

Цена базовых европейских фьючерсов на природный газ упала на 20% с прошлого четверга и более чем на 70% с момента достижения рекордного уровня в конце августа. Согласно данным Межконтинентальной биржи, в понедельник спотовые цены на газ в Нидерландах с доставкой в течение часа, отражающих условия европейского рынка в реальном времени, опустились ниже 0 евро.

Цены стали негативными из-за "чрезмерного предложения в сети",

– сказал CNN Business Томас Марзек-Мансер, руководитель аналитики газа в Независимой службе разведки товаров (ICIS).

Неожиданно мягкая погода в значительной степени повлияла на увеличение запасов.

В таких странах, как Италия, Испания, Франция, мы видим, что температура и потребление ближе к августу и началу сентября. Даже в скандинавских странах, Великобритании и Германии потребление гораздо ниже среднего для этого времени года,

– говорит Томас Марзек-Мансер, руководитель аналитики газа в Независимой службе разведки товаров (ICIS).

Усилия Европы обеспечить как можно больше топлива накануне зимы повлекли задержку танкеров СПГ в европейских портах, что ухудшилось из-за нехватки импортных терминалов. Из-за отсутствия возможностей для хранения около 35 судов либо плавают вблизи портов в северо-западной Европе и на Пиренейском полуострове, либо плывут к ним очень медленно.

Цены могут снова вырасти

В декабре и январе, когда погода станет холоднее, европейские запасы газа могут существенно снизиться. Европейские политики обеспокоены тем, что более низкие цены на газ могут привести к росту потребления в холодное время. Кроме того, правительства европейских стран озабочены угрозой новых диверсий на энергетических объектах, которые могут перевернуть рынок.

Несмотря на недавнее стремительное падение, фьючерсы на европейский природный газ на уровне примерно 100 евро (100 долларов США) за мегаватт-час все еще на 126% выше, чем были в октябре прошлого года, когда экономики начали восстанавливаться после карантина из-за пандемии и резко возрос спрос. По словам экономиста Билла Уэзерберна, ожидается, что цены достигнут 150 евро (150 долларов) за мегаватт-час до конца 2023 года.

Напомним, после полномасштабного вторжения России в Украину объем поставок российского газа в ЕС резко упал с 46% до 9%. Впрочем, Европа смогла заполнить хранилища благодаря альтернативным поставкам из Норвегии, Алжира, США и других стран.

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