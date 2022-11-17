Голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов повідомив, що внаслідок ракетної атаки було зруйновано декілька об'єктів, а деякі зазнали пошкоджень.

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Він також додав, що загоряння вже ліквідовані, а у "Нафтогазі" оцінюють наслідки та масштаби ракетної атаки.

Нагадаємо, що ще під час тривоги прем'єр Денис Шмигаль повідомив, що окупанти бомблять Український газовидобуток та підприємства. Зокрема підприємства у Дніпрі, "Південмаш".

Детальніше Ворог бомбить наш газовидобуток та підприємства, – Шмигаль

Ракетна атака 17 листопада: коротко