Голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов повідомив, що внаслідок ракетної атаки було зруйновано декілька об'єктів, а деякі зазнали пошкоджень.
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Спеціалісти Укргазвидобування оперативно прибули на пошкоджені об'єкти. Наразі ними оцінюються наслідки та масштаби атаки.
Він також додав, що загоряння вже ліквідовані, а у "Нафтогазі" оцінюють наслідки та масштаби ракетної атаки.
Детальніше Ворог бомбить наш газовидобуток та підприємства, – Шмигаль
Ракетна атака 17 листопада: коротко
- Вранці по всій країні пролунали сигнали повітряної тривоги. Окупанти запустили ракети, а в Білорусі підняли винищувачі.
- Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що росіяни традиційно атакували радянськими зенітно-ракетними системами С-300, а також реактивними системами залпового вогню, крилатими ракетами з літаків Ту-95 та з Ростовської області, іранськими дронами-камікадзе типу Shahed-136 та ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря.
- Ближче до пів на 9 стало відомо про вибухи у Дніпрі. Як зазначив заступник ОП Кирило Тимошенко, окупанти влучили у два об'єкти критичної інфраструктури. Відомо, що внаслідок цього постраждали мирні мешканці.
- На Київщині також чули про вибухи. Невдовзі стало відомо про ефективну роботу ППО як у самій столиці, так і в області. Вдалося знищити як крилаті ракети, так і дрони-камікадзе, якими намагалися атакувати вороги.
- Також відомо, про влучання на Одещині. Згідно з оновленими даними, окупанти поцілили в логістичний об'єкт. Решту ракет таки вдалося збити силам ППО.
- Міністр закордонних справ Кулеба повідомив у своєму твітері, що мав телефонний дзвінок з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном саме під час масованого ракетного обстрілу України.