Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов сообщил, что в результате ракетной атаки было разрушено несколько объектов, а некоторые получили повреждения.
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Специалисты Укргаздобычи оперативно прибыли на поврежденные объекты. Ими оцениваются последствия и масштабы атаки.
Он также добавил, что возгорания уже ликвидированы, а в "Нефтогазе" оценивают последствия и масштабы ракетной атаки.
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Ракетная атака 17 ноября: коротко
- Утром по всей стране раздались сигналы воздушной тревоги. Оккупанты запустили ракеты, а в Беларуси подняли истребители.
- Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что россияне традиционно атаковали советскими зенитно-ракетными системами С-300, а также реактивными системами залпового огня, крылатыми ракетами из самолетов Ту-95 и из Ростовской области, иранскими дронами-камикадзе типа Shahed ракетами "Калибр" из акватории Черного моря.
- Ближе к половине 9 стало известно о взрывах в Днепре. Как отметил заместитель ОП Кирилл Тимошенко, оккупанты попали в два объекта критической инфраструктуры. Известно, что в результате пострадали мирные жители.
- В Киевской области также слышали о взрывах. Вскоре стало известно об эффективной работе ПВО как в столице, так и в области. Удалось уничтожить как крылатые ракеты, так и дроны-камикадзе, которыми пытались атаковать враги.
- Также известно о попадании на Одесщине. Согласно обновленным данным, оккупанты попали в логистический объект. Остальные ракеты таки удалось сбить силам ПВО.
- Министр иностранных дел Кулеба сообщил в своем твиттере, что имел телефонный звонок с Государственным секретарем США Энтони Блинкеном именно во время массированного ракетного обстрела Украины.