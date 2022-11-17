Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов сообщил, что в результате ракетной атаки было разрушено несколько объектов, а некоторые получили повреждения.

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Алексей Чернышов Председатель правления НАК "Нефтегаз Украины" Специалисты Укргаздобычи оперативно прибыли на поврежденные объекты. Ими оцениваются последствия и масштабы атаки.