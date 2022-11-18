Об этом 24 канала рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. По его словам, газовая инфраструктура имеет свою специфику. Значительная часть трубопроводов находится под землей. А магистральные объекты строились на основе возможной войны.

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Во-первых, достаточно сложно поразить транспортные артерии. По меньшей мере, магистральные трубы планировались еще при СССР и были сделаны на основе возможной войны. Поэтому они достаточно надежны и защищены. Хотя, конечно, все можно повредить по желанию,

– отметил Харченко.

Россияне не добьются больших успехов с ударами по газовой сети

Как отмечает Харченко, на сегодняшний день нет большой угрозы для газовой сети. Если в условиях дефицита ракет оккупанты начнут бить и по электрической, и по газовой инфраструктуре, то они добьются значительно меньшего эффекта.

Если они попытаются накрывать еще и газовую инфраструктуру одновременно, облегчат восстановление обеих частей нашей инфраструктуры. В этом случае они менее акцентированно будут атаковать электрические сети. А одновременно большого успеха с газовыми они не достигнут,

– считает Харченко.

Несмотря на это, специалисты уже сотрудничают с международными партнерами по поставке газовых помп, которые не производятся в Украине в достаточном количестве. Диалог идет, хотя он менее активен, чем в передаче оборудования для электросети. Но это нормально.

Украинские газовики перенимают опыт недавних ударов по электрической инфраструктуре и хорошо понимают, что делать, чтобы минимизировать последствия возможных атак по газовым объектам.

Харченко предположил, могут ли оккупанты разрушить газовую инфраструктуру Украины: смотрите видео

Напомним, в Швеции объявили первые результаты расследования по взрывам на "Северных потоках". Они подтвердили, что на газопроводах произошла диверсия . Специалисты осмотрели место преступления и задокументировали серьезные повреждения на объектах.

Они изъяли несколько инородных предметов, на которых находились остатки взрывчатых веществ. Впрочем, соответствующее расследование продолжается. Специалисты еще подготовят окончательные выводы о взрывах на "Северных потоках".