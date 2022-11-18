Расследование показало, что взрывы на "Северном потоке-1" и "Северном потоке-2" спровоцированы "грубой" диверсией. В ходе осмотра места преступления, проведенного на месте в Балтийском море, были тщательно задокументированы значительные повреждения газопроводов в результате взрывов.

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На месте взрывов обнаружили чужеродные предметы

Произведено несколько изъятий, в том числе чужеродных предметов. На ряде изъятых и проанализированных посторонних предметов были обнаружены остатки взрывчатых веществ.

Работа по анализу взрывов продолжается. Цель расследования состоит в том, чтобы сделать окончательные выводы об инцидентах с "Северными потоками".

Расследование широкое и сложное и в конце концов покажет, можно ли кого-то заподозрить, а затем привлечь к ответственности за диверсию.