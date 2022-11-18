Розслідування показало, що вибухи на "Північному потоці-1" та "Північному потоці-2" спровоковані "грубою" диверсією. Під час огляду місця злочину, проведеного на місці у Балтійському морі, було ретельно задокументовано значні пошкодження газопроводів внаслідок вибухів.

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На місці вибухів знайшли чужорідні предмети

Зроблено кілька вилучень, зокрема чужорідних предметів. На низці вилучених та проаналізованих сторонніх предметів було виявлено залишки вибухових речовин.

Робота з аналізу вибухів все ще триває. Мета розслідування полягає в тому, щоб зробити остаточні висновки про інциденти з "Північними потоками".

Розслідування є широким і складним і врешті-решт покаже, чи можна когось запідозрити, а потім притягнути до відповідальності за диверсію.

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Вибухи на "Північних потоках": що відомо

Про руйнування на газопроводах стало відомо у ніч з 25 на 26 вересня. Відомо про руйнування двох трубопроводів "Північного потоку-1" і тільки одного трубопроводу "Північного потоку-2". Вибухи сталися у водах Швеції та Данії, внаслідок чого відбувся витік газу.

"Північним поток-1" Росія транспортує газ до країн ЄС, а "Північний потік-2" не був введений в експлуатацію через вторгнення Росії в Україну. Відтак, вибухами на "Північному потоці-1" Росія, ймовірно, намагалася розблокувати роботу "Північного потоку-2".

2 жовтня у Данії заявили, що газопроводи перестали витікати. Водночас шведська берегова охорона повідомила, що менший витік в "Північному потоці-2" збільшився.

На початку жовтня у Швеції назвали попередні причини витоків на "Північному потоці". Слідчі вже тоді заявляли про диверсію. Крім того, розслідування вибухів на газопроводах "Північних потоків" розпочала поліція Німеччини. Основна версія – саботаж.

Німецьким слідчим вдалося зробити фотографії руйнувань "Північного потоку" з підводного безпілотника Бундесверу. У трубі видно дірку завдовжки 8 метрів.

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