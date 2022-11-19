Про це для 24 каналу розповів військовий експерт Роман Світан. За його словами, розвідки різних країн підтверджують, що росіяни мають приблизно ще тисячу ракет.
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"Окупанти досі виготовляють "Калібри". У них є запас для виробництва, тому є приблизно тисяча ракет і це приблизно 10 хвиль запуску. Це той резерв, який ні одна країна не чіпає, якщо немає загрози. Це недоторканний запас, а росіяни вже починають його використовувати, тому, припускаю, що застосують все до нуля", – сказав Світан.
На думку військового експерта, треба випускати кілька мільйонів людей, щоб зменшити наслідки проблем, які будуть всередині країни. Світан зазначив, що це втримає на плаву енергосистему й все, що пов'язане із забезпеченням життя.
Чому застосували ракету, яка може мати ядерний заряд
Одна з ракет, які збили 17 листопада, здатна нести ядерний боєзаряд. Мовиться про ракету Х-55. Світан сказав, що це навчально-тренувальна ракета, яка не оснащена ядерним зарядом, але для ваги й центрування її застосовують як обманку для ваги. На його думку, такого роду ракет могло бути більше.
Особливо, у перших хвилях, щоб блокувати нашу систему виявлення цілей. Як мінімум, для 10 таких ракет потрібно 20 снарядів ППО. З військової точки зору, це нормальний підхід. Росіяни знайшли такий цікавий момент, – розповів Світан.
Він додав, що у ворога багато ракет Х-55, яким понад 40 років. Світан наголосив – використовувати боєприпас за прямим призначенням окупанти точно не будуть, тому й знайшли таке призначення.
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Наслідки ракетних обстрілів України: останні новини
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