Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона объяснил, почему Россия после массированных ударов обычно берет паузу и не атакует.

Внимание Осталось около тысячи ракет, – Свитан спрогнозировал, какими могут быть следующие обстрелы

Если они будут наносить массированные удары каждый день, у них ракет точно не останется. Поэтому они что-то где-то накапливают: на производствах что-то подтягивают,

– отметил Игнат.

Производство ракет требует времени

Он напомнил, что у россиян есть разные типы ракет, которыми они атакуют украинские города. И хотя "Искандеров" у них мало, а вот "Калибры" и ракеты типа "Х-1" – они продолжают производить.

Производство не может обеспечить их массовое изготовление, потому что это высокотехнологичное оружие, и нужно 1 – 2 недели, чтобы хоть какое-то количество накопить. Поэтому они, собственно, накапливают, чтобы в какое-то время ударить большим количеством ракет, вместе с шахидами. Как это будет спрогнозировать сложно, намерения врага коварны,

– подчеркнул представитель.

Обратите внимание! 15 ноября Россия выпустила по нашему государству около 100 ракет. По словам представителя командования Воздушных Сил, украинским системам ПВО удалось сбить в тот день 77 вражеских воздушных целей.

Чего хочет добиться Россия массированными ударами

В Офисе Президента пояснили, что у России есть несколько мотивов для совершения массированных ракетных атак по инфраструктуре. Первое – захватчики хотят спровоцировать подобными действиями несколько волн миграции. Второе – склонить Украину к переговорам.

Собственно, в России этого не скрывают. Так, пресс-секретарь Путина – Песков признался, что Россия обстреливает энергетическую систему Украины, чтобы склонить Киев к диалогу. То есть фактически признались в терроризме в целях мира.

Кстати, по оценкам экспертов, оценить ущерб от массированной атаки россиян 15 ноября можно от 0,5 до 1 миллиарда долларов.

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