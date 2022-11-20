Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона объяснил, почему Россия после массированных ударов обычно берет паузу и не атакует.

Внимание Осталось около тысячи ракет, – Свитан спрогнозировал, какими могут быть следующие обстрелы

Если они будут наносить массированные удары каждый день, у них ракет точно не останется. Поэтому они что-то где-то накапливают: на производствах что-то подтягивают,
– отметил Игнат.

Производство ракет требует времени

Он напомнил, что у россиян есть разные типы ракет, которыми они атакуют украинские города. И хотя "Искандеров" у них мало, а вот "Калибры" и ракеты типа "Х-1" – они продолжают производить.

Производство не может обеспечить их массовое изготовление, потому что это высокотехнологичное оружие, и нужно 1 – 2 недели, чтобы хоть какое-то количество накопить. Поэтому они, собственно, накапливают, чтобы в какое-то время ударить большим количеством ракет, вместе с шахидами. Как это будет спрогнозировать сложно, намерения врага коварны,
– подчеркнул представитель.

Чего хочет добиться Россия массированными ударами

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