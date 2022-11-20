Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону пояснив, чому Росія після масованих ударів зазвичай бере паузу та не атакує.

Увага Залишилося близько тисячі ракет, – Світан спрогнозував, якими можуть бути наступні обстріли

Якщо вони будуть завдавати масованих ударів щодня, у них ракет точно не залишиться. Тому, вони щось десь піднакопичують: на виробництвах щось підтягують,

– зазначив Ігнат.

Виробництво ракет потребує часу

Він нагадав, що у росіян є різні типи ракет, якими вони атакують українські міста. І хоч "Іскандерів" у них мало, а ось "Калібри" і ракети типу "Х-1" – вони продовжують виготовляти.

Виробництво не може забезпечити їх масове виготовлення, бо це високотехнологічна зброя, і потрібно 1 – 2 тижні, щоб хоч якусь кількість накопичити. Тому, вони власне піднакопичують, щоб в якийсь час вдарити більшою кількістю ракет, разом із шахідами. Як це буде – спрогнозувати складно, наміри ворога підступні,

– наголосив речник.

Зверніть увагу! 15 листопада, Росія випустила по нашій державі близько 100 ракет. За словами речника командування Повітряних Сил, українським системам ППО вдалось збити у той день 77 ворожих повітряних цілей.

Чого хоче досягнути Росія масованими ударами

В Офісі Президента пояснили, що Росія має кілька мотивів вчиняючи масовані ракетні атаки по інфраструктурі. Перше – загарбники хочуть спровокувати такими діями кілька хвиль міграції. Друге – схилити Україну до переговорів.

Власне, в Росії не приховують цього. Так, прессекретар Путіна – Пєсков зізнався, що Росія обстрілює енергетичну систему України, аби схилити Київ до діалогу. Тобто, фактично зізнались у тероризмі з метою миру.

До слова, за оцінками експертів, оцінити шкоду від масованої атаки росіян 15 листопада можна від 0,5 до 1 мільярда доларів.

Варте уваги – скільки ще випустять ракет росіяни по Україні: дивіться відео