Як зазначив кореспондент 24 каналу з Запоріжжя, фронт нікуди не рушив. Але інтенсивність бойових дій збільшилася й це відбуватиметься надалі.

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Втрати ворога на Запоріжжі дедалі зростатимуть

Є повідомлення з області, поки не підтверджені Генштабом, що дуже добре були вражені позиції ворога в районі низки населених пунктів: і під Токмаком, і під Пологами,

– повідомив кореспондент.

Крім того, з'явилося підтвердження, що внаслідок вчорашнього влучання в Будинок культури у селищі Мирне Запорізької області втрати окупантів становлять близько 100 осіб. Також українські захисники влучили в розташування ворога в селі Ясне та під Василівкою.

У регіон приїхало багато резервів російських загарбників, зокрема мобілізовані. Інформацію щодо їхнього розташування наша розвідка доносить до артилеристів і вони влучно відпрацьовують по позиціях окупантів.

"Втрати ворога на території Запорізької області тільки збільшуватимуться. Вони вже щодня оцінюються в понад сотню осіб", – розповів кореспондент.

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На Запоріжжі діють сили спротиву

У Михайлівці під Василівкою було дуже багато окупантів, вони навіть збиралися відновлювати там злітно-посадкову смугу для свого користування. Однак зняли свої прапори й поїхали, звільнивши всі будівлі, які займали в цьому населеному пункті.

Найімовірніше, це була якась ротація і цей підрозділ кинули на посилення, а замість нього можуть заїхати інші,

– зауважив кореспондент.

Водночас сили спротиву діють не тільки на фронті, а й в тилу. Так, в окупованому Токмаку здійснили вдалий замах на керівника місцевої псевдополіції Олексія Кошеля. Колаборант вже давно заважав своєю "діяльністю".

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