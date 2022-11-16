Росіяни бояться наступу ЗСУ

Про це 24 каналу розказав кореспондент із Запоріжжя. За його словами, росіяни кинулися зводити оборонні споруди та копати окопи. Крім того, для цієї роботи вони намагаються наймати місцевих жителів, обіцяючи платити їм 80 тисяч рублів за місяць.

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Примітно, що загарбники і раніше працювали над укріпленням оборони, але зараз вони роблять це просто в істеричному режимі, намагаючись використовувати все, що завгодно. Зокрема росіяни зривають бетонні плити зі зрошувальних каналів і укріплюють позиції ними.

Тобто зараз у них такий броунівський рух. Видно, що вони дуже лякаються потенційного наступу ЗСУ і поводяться неадекватно,

– наголосив журналіст.

Однак усе це не дуже допоможе окупантам, бо не зупинить ЗСУ. Крім того, як показує досвід, не виключено, що росіяни самі тікатимуть з Запорізької області.

Тим часом на окупованих територіях українські люди з нетерпінням чекають на своїх захисників. Наприклад, у селі Єлисеївка Бердянського району місцеві патріоти вивісили на адміністративній будівлі український прапор. Росіяни перелякалися і почали шукати того, хто це зробив, але їм нічого не вдалося.

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На Запоріжжя приїхали окупанти з Херсонщини

Частину російських військ, які були на правому березі Херсонщини, перекинули на Запоріжжя. Так, наприклад, до Дніпрорудного приїхало 17 машин з бурятами, а до Мелітополя – багато "мобіків".

Вони заселяються в домівки людей, які евакуювалися з окупованих територій. А якщо цього житла не вистачає – вони просто виганяють місцевих з їхніх будинків.