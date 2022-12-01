Крім того, помітно збільшилася кількість так званих 500-х, тобто російських військових, які відмовляються воювати. Про це 24 каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу Роман Світан.
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"Мобіки" тікають в бік Маріуполя
Так, кількість відмовників збільшилася до тієї міри, що їх на гелікоптерах ловлять по всьому Приазов'ю. Російські Мі-8 та Мі-24 ходять спеціальними ланками та десятками виловлюють дезертирів з лав частково мобілізованих.
Тобто розуміючи, що найближчим часом буде прорив українських військ через цей фронт частково мобілізовані щонайменше потроху починають тікати. Напрямок руху доволі специфічний – всі йдуть в бік Маріуполя,
– повідомив Світан.
Окупантам немає жодного сенсу лишатися на Херсонщині
Що цікаво, російські загарбники не тікають на окупований півострів Крим. Ймовірно, вони розуміють, що після виходу Збройних Сил на Азовське узбережжя – кримське та херсонське угрупування ворога потрапляє в оперативний котел.
"Ми побачимо найближчим часом великий Кримсько-Херсонський котел. Найімовірніше росіяни ухвалять рішення відходити щонайменше до Криму. Їм не буде військового сенсу лишатися на херсонській землі", – зауважив військовий експерт.
Так, українські захисники на лівому березі почнуть обстрілювати ворога з двох сторін: з Заходу – з боку Дніпра та після виходу на узбережжя – зі Сходу. Якщо ж окупанти опиняться під перехресним вогнем, то багато втратять, тому найімовірніше – будуть відходити.
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Ситуація на Півдні: останні новини
- Російські військові, які втекли на Лівобережжя Дніпра, чітко розуміють, що ЗСУ можуть перейти річку, продовживши свою контрнаступальну операцію. Саме тому ворог вже почав рити траншеї та укріплювати свої позиції вздовж критично важливих ліній зіткнення на Сході Херсонської області.
- Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що росіяни, тікаючи з правого берега Дніпра, хотіли покращити своє становище. Однак опинилися в ще більш суїцидально-патовій ситуації, тому що лівобережна частина Херсонщини є ще більш відкритою територією.
- Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що операція зі звільнення Кінбурнської коси триває. Ворог зазнає там втрат, але говорити про успіхи ще зарано. Крім того, окупанти мають можливість підтягувати туди свої сили.