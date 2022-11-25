Так, біля Сватового формуються перші ознаки оперативного оточення російських окупаційних військ. Про це 24 каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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ЗСУ можуть оточити росіян біля Сватового

За його словами, якщо Збройним Силам вдасться оточити загарбників, то їм нічого не лишиться як тікати зі Сватового. Втім, лінії оборони росіян фактично відсутні аж до Старобільська. Отже, окупантам доведеться відійти хіба туди.

Якщо це буде втеча такого типу саме до Старобільська, то фактично буде зруйновано оборону від Сватового до Старобільська – це великі території,

– зауважив військово-політичний оглядач.

На його думку, не варто виключати, що до кінця 2022 року цей процес може початися.

На Півдні окупантам буде несолодко

Росіяни, тікаючи з правого берега Дніпра, хотіли покращити своє становище. Однак опинилися в ще більш суїцидально-патовій ситуації, тому що лівобережна частина Херсонщини є ще більш відкритою територією.

Так, після звільнення правобережної частини Херсонщини наші бійці змогли більш вдало розмістити ствольну та реактивну артилерію. Отже, ствольною артилерією ЗСУ можуть забезпечувати собі вплив по лінії від Скадовська. А реактивною – навіть до північно-західних локацій тимчасово окупованого півострова Крим.

Ми фактично можемо створювати операційну зону вглиб на 10 – 20 кілометрів лівобережжя,

– пояснив Коваленко.

Тож під постійним прикриттям нашої артилерії ЗСУ можуть здійснювати в цій зоні певні дії. Наразі ця зона формується досить вдало, а результати, ймовірно, ми зможемо побачити наприкінці цього року або в першому кварталі 2023.

Ситуація на фронті: останні новини

У Луганській області наразі дві різні ситуації, зокрема біля Білогорівки українські воїни тримають оборону й постійно відбивають атаки окупантів. Водночас на напрямку Сватове – Кремінна є позитивні новини від ЗСУ, проте росіяни дуже потужно там готуються.

Крім того, Збройні Сили України повільно наближаються до Кремінної та Рубіжного. Нещодавно українські захисники звільнили село Макіївка.

Росія зазнає шалених втрат під Бахмутом. У розвідці Великої Британії підтвердили, що мобілізовані росіяни у великій кількості гинуть внаслідок спроб штурмувати місто.

Загалом станом на 25 листопада українські військові знищили ще понад 400 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення в Україні вже ліквідовано більш ніж 86 тисяч російських солдатів. Крім того, ЗСУ вдало знищують військову техніку ворога.

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