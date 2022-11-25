Про це в ефірі телемарафону розповів очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай. Відповідаючи на запитання, чи є позитивні новини з Луганщини, він з усмішкою сказав, що на Сватівсько-Кремінному напрямку "треба помовчати".
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Окупанти потужно готуються на напрямку Сватове – Кремінна
Водночас Гайдай повідомив, що в Луганській області наразі дві різні ситуації. Зокрема, біля Білогорівки українські воїни тримають оборону й постійно відбивають атаки окупантів.
Щодо напрямку Сватове – Кремінна, то там більш позитивні новини від ЗСУ. Водночас Гайдай розповів, що на цьому напрямку росіяни дуже потужно готуються.
Повідомляється, що в напрямку Сватового їдуть під дві сотні вантажівок, які везуть будівельні матеріали й так звані "зуби дракона" для будівництва "лінії Вагнера".
Крім того, Росія звозить резерви: на Луганщину частково перекидають військових з Херсона, а також мобілізованих.
Яка ситуація в Луганській області
- Наразі на Луганщині тривають важкі бої, однак українські військові повільно наближаються до Кремінної та Рубіжного. ЗСУ нещодавно звільнили село Макіївка.
- У ЗСУ заявили, що не варто очікувати стрімкого просування у Луганській області, як це було на Харківщині. Відомо, що окупанти встигли зайняти оборону.
- Наші воїни поступово, але впевнено рухаються на напрямку Сватове – Кремінна. Українські військові 21 листопада відбили чергові атаки окупантів поблизу Стельмахівки.
- Сергій Гайдай інформував, що вже взимку на Луганщині ЗСУ можуть подарувати позитивні новини українцям.
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