Як і на інших ділянках фронту, російські війська продовжують віддавати перевагу будівництву оборонних позицій, майже напевно частково укомплектованих погано навченими мобілізованими резервістами. Про це заявили у британській розвідці.

Зверніть увагу Російські генерали відчайдушно намагаються утримати трасу Сватове – Кремінна силами чмобіків

Біля Сватового – найвразливіший фланг

У розвідці вважають, завдяки тому, що південно-західну лінію фронту Росії тепер легше обороняти вздовж східного берега річки Дніпро, район Сватового тепер, ймовірно, є більш вразливим оперативним флангом російських військ.

Російські лідери, швидше за все, розглядатимуть збереження контролю над Сватовим, значним населеним пунктом на Луганщині, "як політичний пріоритет"

– зазначили експерти.

У розвідці наголосили, що командири, ймовірно, борються з військовими реаліями підтримки надійної оборони, намагаючись також забезпечити ресурсами наступальні операції південніше в Донецькій області. На заваді як оборонній, так і наступальній спроможності Росії продовжує бути гострий брак боєприпасів і кваліфікованого персоналу.

Що відбувається біля Сватового

Нині контрнаступ ЗСУ сповільнився біля Білогорівки та Кремінної. Натомість Сватове є центром протистояння у Луганській області.

Як розповів очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, нині тривають потужні бої з двох напрямків. Перший – Сватове-Кремінна. Там ЗСУ вдається відтісняти потроху ворога.

Олексій Арестович заявляв, що у Сватовому росіяни змогли зібрати угруповання та назвали його "Захід" – у них тепер єдина система управління, тож вони відчайдушно б’ються.

Варте уваги – Гайдай розповів, що відбувається біля Сватового: дивіться відео