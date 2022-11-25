Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Луганской ОВ Сергей Гайдай. Отвечая на вопрос, есть ли положительные новости из Луганщины, он с улыбкой сказал, что на Сватовско-Кременном направлении "надо помолчать".

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Оккупанты мощно готовятся на направлении Сватово – Кременная

В то же время Гайдай сообщил, что в Луганской области сейчас две разные ситуации. В частности, у Белогоровки украинские воины держат оборону и постоянно отбивают атаки оккупантов.

Что касается направления Сватово – Кременная, то там более положительные новости от ВСУ. В то же время, Гайдай рассказал, что на этом направлении россияне очень мощно готовятся.

Сообщается, что в направлении Сватового едут под две сотни грузовиков, которые везут строительные материалы и так называемые "зубы дракона" для строительства "линии Вагнера".

Кроме того, Россия свозит резервы: в Луганскую область частично перебрасывают военных из Херсона, а также мобилизованных.

Какая ситуация в Луганской области

Сергей Гайдай рассказал о ситуации на Луганщине: смотрите видео