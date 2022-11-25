Об этом и других данных с фронта сообщили в Генштабе ВСУ. В ведомстве отметили, что враг продолжает попытки идти в наступление. В то же время россияне несут колоссальные потери в войне против Украины.

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Десятки уничтоженных оккупантов в Запорожье

В Генштабе подтвердили результативное огневое поражение противника. 23 ноября наши Силы обороны нанесли удар по району скопления живой силы, а также технике россиян. Произошло это в населенном пункте Зеленый Яр.

Потери захватчиков таковы:

2 грузовых автомобиля;

20 "двухсотых";

15 "трехсотых".

Известно, что за прошедшие сутки наша авиация нанесла 12 ударов по районам скопления живой силы, оружия и техники россиян. Также удары пришлись на 2 позиции зенитных ракетных комплексов врага.

А вот подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 пункта управления, 2 района скопления. Кроме того, удар зафиксировали по станции разгрузки оружия и техники, складу боеприпасов, а также ретранслятору оккупантов.

Враг угрожает "национализацией"

Тем временем враг продолжает терроризировать жителей Запорожья. Известно, что в населенном пункте Мостовое российские бойцы заставляют местное население переоформлять документы на недвижимость и землю.

Украинцев принуждают либо добровольно делать это согласно законодательству России, либо их имущество "национализируют". Если простыми словами, то жильцы либо переоформляют имущество, либо его у них отнимут.

Оккупанты пытаются идти в атаку

За прошедшие сутки зафиксировали также ряд попыток оккупантов идти в атаку. Наши военные отбили их в районах Стельмаховки и Дибровы в Луганской области, а также Белогоровки, Яковлевки, Бахмутского, Бахмута, Опытного, Первомайска, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

Кроме того, россияне нанесли 6 ракетных и 14 авиационных ударов. Зафиксировано также 59 обстрелов с РСЗО как по позициям ВСУ, так и по населенным пунктам.

Какая ситуация на разных направлениях

Известно, что на Волынском и Полесском она не претерпела существенных изменений. На Северском – оккупанты из ствольной артиллерии обстреляли Волковку, что на Сумщине.

Обстрелы зафиксировали также на Слобожанском, Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском, Запорожском, Криворожском и Херсонском направлениях.

В заключение ловите интересную цифру, которой поделились у Forbes. В издании решили подсчитать, сколько средств Россия потратила на войну за 9 месяцев. Согласно имеющимся данным, обошлась она стране-агрессорке в четверть всего годового бюджета. Если же говорить в цифрах, то речь идет о 82 миллиардах долларов.

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