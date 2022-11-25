Про це та інші дані з фронту повідомили у Генштабі ЗСУ. У відомстві зазначили, що ворог продовжує спроби йти в наступ. Водночас росіяни зазнають колосальних втрат у війні проти України.

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Десятки знищених окупантів на Запоріжжі

У Генштабі підтвердили результативне вогневе ураження ворога. 23 листопада наші Сили оборони завдали удару по району скупчення живої сили, а також техніки росіян. Сталося це у населеному пункті Зелений Яр.

Втрати загарбників:

2 вантажні автомобілі;

20 "двохсотих";

15 "трьохсотих".

Відомо, що за минулу добу наша авіація завдала 12 ударів по районах скупчення живої сили, зброї та техніки росіян. Також удари припали на 2 позиції зенітних ракетних комплексів ворога.

А от підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 пункти управління, 2 райони скупчення. Крім того, удар зафіксували по станції розвантаження зброї та техніки, складу боєприпасів, а також ретранслятору окупантів.

Ворог погрожує "націоналізацією"

Тим часом ворог продовжує тероризувати мешканців Запоріжжя. Відомо, що у населеному пункті Мостове російські бійці змушують місцеве населення займатися переоформленням документів на нерухомість та землю.

Українців примушують або добровільно робити це згідно з законодавством Росії, або їхнє майно "націоналізують". Якщо простими словами, то мешканці або переоформлюють майно, або його у них відберуть.

Окупанти намагаються йти в атаку

Упродовж минулої доби зафіксували також ряд спроб окупантів йти в атаку. Наші військові відбили їх у районах Стельмахівки та Діброви на Луганщині, а також Білогорівки, Яковлівки, Бахмутського, Бахмута, Опитного, Первомайська, Красногорівки, Мар'їнки та Новомихайлівки на Донеччині.

Крім того, росіяни завдали 6 ракетних і 14 авіаційних ударів. Зафіксовано також 59 обстрілів з РСЗВ як по позиціях ЗСУ, так і по населених пунктах.

Яка ситуація на різних напрямках

Відомо, що на Волинському та Поліському напрямках вона не зазнала суттєвих змін. Натомість на Сіверському – окупанти зі ствольної артилерії обстріляли Вовківку, що на Сумщині.

Обстріли зафіксували також на Слобожанському, Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Запорізькому, Криворізькому та Херсонському напрямках.

Наостанок ловіть цікаву цифру, якою поділилися у Forbes. У виданні вирішили підрахувати, скільки коштів Росія витратила на війну за 9 місяців. Згідно з наявними даними, обійшлася вона країні-агресорці у чверть усього річного бюджету. Якщо ж говорити у цифрах, то мовиться про 82 мільярди доларів.

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