Видання Forbes порахувало, у скільки мільярдів Росії вже обійшлася війна.

Важливо Скільки витрачають на війну Україна, Росія та НАТО

Скільки грошей витрачає Росія

Як пише видання, прямі військові витрати Росії за 9 місяців війни становлять приблизно 82 мільярди доларів.

Довідка. Ця оцінка включає безпосередні витрати, які необхідні для підтримки військових дій. Та не включає стабільні видатки на оборону, або втрати пов'язані з економікою.

У 2021 році всі бюджетні доходи Росії складали 340 мільярдів доларів. Тобто Росія уже витратила чверть минулорічних доходів на військові дії. Цифри кажуть, що без грошей за нафту і газ Росія може не потягнути вести війну у 2023 році.

Витрати на армію

У Росії контрактникам обіцяють зарплату від 200 000 рублів на місяць за участь у війні в Україні. У середньому, на одного солдата, витрачається приблизно 200 доларів на день. А, як ми пам'ятаємо, у жовтні Росія різко збільшила чисельність своїх військ, мобілізувавши 300 000 чоловіків. Відтак лише оплата зарплат "мобікам" обійдеться у додаткові 1,8 мільярда доларів на місяць.



Скільки Росія витратила на забезпечення армії / Фото Forbes

Також в останні два місяці різко збільшилася кількість втрат серед військових РФ. Частково це теж пов’язано з появою на фронті непідготовлених мобілізованих. Якщо влітку сума компенсацій, які мають виплачуватись загиблим і пораненим, оцінювалася в близько мільярда доларів щомісячно, то за останній місяць війни вона перевищує 3,5 мільярда доларів.

Ракети, снаряди і амуніція

Основна стаття витрат армії під час війни – це боєприпаси і забезпечення військових. За різними оцінками Росія в цій війні використовувала від 10 до 50 тисяч снарядів на день. Середня ціна снаряда радянського калібру близько 1000 доларів. Отже, тільки на забезпечення артилерії росіяни витратили понад 5,5 мільярда доларів.

Очевидно Росія не готувалася до настільки тривалої війни і її запас снарядів та можливості виробництва не дозоляють забезпечити власні потреби,

– констатує видання.

Загалом ворог випустив понад 4000 ракет по Україні. Середня вартість однієї російської ракети складає 3 мільйони доларів. Однак ці суми – не найбільше, на що витрачає Росія. Суттєвий мінус у держскарбницю країни-агресорки завдали втрати у техніці. Загальні втрати російської авіації в грошовому еквіваленті складають 8 мільярдів доларів.



Скільки техніки втратив ворог / Фото Forbes

Додамо, що українські захисники щодня ліквідовують ворога. За 9 місяців війни на "концерт Кобзона" відправилися вже 85 720 російських окупантів.

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