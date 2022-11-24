По состоянию на утро 24 ноября на "концерт Кобзона" отправились уже 85 720 российских оккупантов. Отметим, что это количество ориентировочно, ведь сейчас продолжаются активные боевые действия и подсчет усложнен.
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Потери врага в технике
- Танков – 2898 (+1) единиц,
- боевых бронированных машин – 5837 (+7) единиц,
- артиллерийских систем – 1889 (+2) единиц,
- РСЗО – 395 (+0) единиц,
- средств ПВО – 209 (+0) единиц,
- самолетов – 278 (+0) единиц,
- вертолетов – 261 (+0) единица,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1547 (+10),
- крылатых ракет – 531 (+51),
- кораблей / катеров – 16 (+0) единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4400 (+4) единиц,
- специальной техники – 161 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Авдеевском, Бахмутском и Лиманском направлениях.
Актуальные потери россиян 24 ноября / фото Генштаб ВСУ
ВСУ уничтожили в Олешках важную для оккупантов технику
Украинские защитники уничтожили склад с боеприпасами оккупантов в Олешках.
- пусковую установку С-300;
- зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2";
- 3 единицы автомобильной бронетехники;
- потери среди живой силы уточняются.
ВСУ ударили по оккупантам на Запорожье
В сводке Генштаба ВСУ сообщали, что 21 ноября в Запорожской области, уничтожили вражеский зенитно-ракетный комплекс С-300 и 5 единиц военной техники разного типа. Это произошло возле населенного пункта Пологи. Кроме того, 40 россиян получили ранения.
Недалеко от Веселого, что тоже в Запорожской области, украинские защитники уничтожили блокпост оккупантов – 15 военнослужащих ранили. В Мелитополе потери противника составили до 30 человек ранеными.
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