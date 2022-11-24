По состоянию на утро 24 ноября на "концерт Кобзона" отправились уже 85 720 российских оккупантов. Отметим, что это количество ориентировочно, ведь сейчас продолжаются активные боевые действия и подсчет усложнен.

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Потери врага в технике

Танков – 2898 (+1) единиц,

боевых бронированных машин – 5837 (+7) единиц,

артиллерийских систем – 1889 (+2) единиц,

РСЗО – 395 (+0) единиц,

средств ПВО – 209 (+0) единиц,

самолетов – 278 (+0) единиц,

вертолетов – 261 (+0) единица,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1547 (+10),

крылатых ракет – 531 (+51),

кораблей / катеров – 16 (+0) единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 4400 (+4) единиц,

специальной техники – 161 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Авдеевском, Бахмутском и Лиманском направлениях.



Актуальные потери россиян 24 ноября / фото Генштаб ВСУ

ВСУ уничтожили в Олешках важную для оккупантов технику

Украинские защитники уничтожили склад с боеприпасами оккупантов в Олешках.

Там же удалось уничтожить:

пусковую установку С-300;

зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2";

3 единицы автомобильной бронетехники;

потери среди живой силы уточняются.

ВСУ ударили по оккупантам на Запорожье

В сводке Генштаба ВСУ сообщали, что 21 ноября в Запорожской области, уничтожили вражеский зенитно-ракетный комплекс С-300 и 5 единиц военной техники разного типа. Это произошло возле населенного пункта Пологи. Кроме того, 40 россиян получили ранения.

Недалеко от Веселого, что тоже в Запорожской области, украинские защитники уничтожили блокпост оккупантов – 15 военнослужащих ранили. В Мелитополе потери противника составили до 30 человек ранеными.

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