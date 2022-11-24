Об этом рассказывают в утренней сводке Генштаба ВСУ. В ведомстве отмечают, что враг не оставляет попыток обустраивать оборонительные позиции. Делает он это потому, что контрнаступление украинских военных не останавливается.

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Документы у "двухсотых" отбирают

По крайней мере, так происходит в больницах во временно оккупированной Горловке на Донетчине. Там оккупационные власти отдали приказ изымать у ликвидированных "вагнеровцев" документы. Более того, никто не проводит ни одной судебно-медицинской экспертизы. Тела или то, что от них осталось, просто упаковывают в санитарные мешки для дальнейшей транспортировки. Куда их отвезут – в Генштабе пока не знают.

Заметим, что за минувшие сутки враг тоже понес потери. Так, авиация Сил обороны нанесла 6 ударов по районам скопления живой силы, оружия и техники. Также зафиксировали попадания по двум позициям ЗРК.

А вот украинские ракетные войска и артиллерия поразили 4 района скопления живой силы, оружия и техники оккупантов, а также позицию ПВО. Также под удар попал еще один немаловажный для россиян объект.

Атаки врага не утихают

Добавим, что за прошедшие сутки Силы обороны отбили ряд атак. Враг отступил после попыток наступать в районах Андреевки, Бахмута, Клещиевки, Красногоровки, Марьинки, Озаряновки, Опытного, а также Яковлевки Донецкой области.

Известно также, что за прошедшие сутки россияне нанесли 78 ракетных и 23 авиационных удара. Кроме того, зафиксировали более 70 обстрелов из РСЗО по позициям украинских военных, а также населенным пунктам.

Какая ситуация на разных направлениях

К примеру, на Волынском и Полесском не наблюдаются существенные изменения. Что касается формирования наступательных группировок врага, то они там не обнаружены.

В то же время продолжаются обстрелы с разных видов вооружения на Северском, Слобожанском, Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском, Запорожском, Криворожском и Херсонском направлениях.

Кроме того, оккупанты готовятся к активной обороне Крыма. Для этого на временно оккупированном полуострове занимаются изготовлением железобетонных конструкций. Готовые изделия захватчики транспортируют в направлении Армянска.

Напоследок напомним актуальную статистику потерь врага. По состоянию на утро 23 ноября защитникам и защитницам удалось ликвидировать 85 410 российских захватчиков. Заметим, что эта цифра приблизительна, ведь точно определить количество уничтоженных бойцов "второй армии мира" в зонах ведения активных боевых действий крайне сложно.

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