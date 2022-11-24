Про це розповідають у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ. У відомстві зазначають, що ворог не полишає спроб облаштовувати оборонні позиції. Робить він це тому, що контрнаступ українських військових не зупиняється.

Читайте також Пропагандисти можуть переконати росіян, що вихід з України – це перемога: Подоляк пояснив, як

Документи у "двохсотих" відбирають

Принаймні так відбувається у лікарнях у тимчасово окупованій Горлівці, що на Донеччині. Там окупаційна влада віддала наказ вилучати у ліквідованих "вагнерівців" документи. Ба більше, ніхто не проводить жодної судово-медичної експертизи. Тіла, або те, що від них залишилося, просто спаковують у санітарні мішки для подальшої транспортації. Куди їх відвезуть – у Генштабі наразі не знають.

Зауважимо, що за минулу добу ворог теж зазнав втрат. Так, авіація Сил оборони завдала 6 ударів по районах скупчення живої сили, зброї та техніки. Також зафіксували влучання по двох позиціях ЗРК.

А от українські ракетні війська й артилерія уразили 4 райони скупчення живої сили, зброї та техніки окупантів, а також позицію ППО. Також під удар потрапив ще один важливий для росіян об'єкт.

Атаки ворога не вщухають

Додамо, що упродовж минулої доби Сили оборони відбили низку атак. Ворог відступив після спроб наступати у районах Андріївки, Бахмута, Кліщіївки, Красногорівки, Мар'їнки, Озарянівки, Опитного, а також Яковлівки, що на Донеччині.

Відомо також, що упродовж минулої доби росіяни завдали 78 ракетних і 23 авіаційні удари. Крім того, зафіксували понад 70 обстрілів з РСЗВ по позиціях українських військових, а також населених пунктах.

Яка ситуація на різних напрямках

Наприклад, на Волинському та Поліському не спостерігаються суттєві зміни. Що стосується формування наступальних угруповань ворога, то їх там не виявлено.

Водночас продовжуються обстріли з різного виду озброєння на Сіверському, Слобожанському, Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Запорізькому, Криворізькому та Херсонському напрямках.

Крім того, окупанти готуються до активної оборони Криму. Для цього на тимчасово окупованому півострові займаються виготовленням залізобетонних конструкцій. Готові вироби загарбники транспортують у напрямку Армянська.

Наостанок нагадаємо актуальну статистику втрат ворога. Станом на ранок 23 листопада захисникам і захисницям вдалося ліквідувати 85 410 російських загарбників. Зауважимо, що ця цифра приблизна, адже достеменно визначити кількість знищених бійців "другої армії світу" у зонах ведення активних бойових дій вкрай складно.

Варте уваги – Арестович проаналізував ситуацію на фронті: дивіться відео