За добу кількість загарбників скоротилася ще на 410 осіб. Найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському, Бахмутському та Лиманському напрямках.

До речі Бахмут стає точкою відліку поразки росіян, – ЗСУ про масштабні втрати ворога

Втрати у техніці

танків – 2 897 (+2),

бойових броньованих машин – 5 832 (+5) ,

артилерійських систем – 1 887 (+5) ,

РСЗВ – 395 (+0),

засобів ППО – 209 (+0),

літаків – 278 (+0),

гелікоптерів – 261 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 537,

крилатих ракет – 480 (+0),

кораблів /катерів – 16 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 4396 (+3),

спеціальної техніки – 161 (+0).



Втрати ворога станом на 23 листопада / Інфографіка Генштабу ЗСУ

ЗСУ вдарили по окупантах на Запоріжжі

У зведенні Генштабу ЗСУ також повідомили, що 21 листопада у Запорізькій області знищили ворожий зенітно-ракетний комплекс С-300 та 5 одиниць військової техніки різного типу. Це сталось біля населеного пункту Пологи. Крім того, 40 росіян зазнали поранення.

Неподалік Веселого, що теж на Запоріжжі, українські оборонці знищили блокпост окупантів, 15 військовослужбовців поранили. У Мелітополі втрати противника склали до 30 осіб пораненими.

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