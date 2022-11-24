Для цього вдаються й до простої втечі. Так, нещодавно у росЗМІ з'явилася інформація, що щонайменше 20 мобілізованих, ймовірно, втекли з навчального центру в Ульяновську.

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Пішли святкувати й просто зникли

Так, військовозобов'язані на честь російського Дня народної єдності, який відзначається 4 листопада, законно покинули військову частину. Однак назад понад 20 мобілізованих просто не повернулися.

Повідомляється, що частину з них уже могли повернути назад. Цікаво, що серед них чоловік з онкологічним захворюванням, якого замість лікувати відправляють помирати за царя.

За даними російських ЗМІ, інформації про інших військовослужбовців наразі немає, однак щодо них силовики можуть розпочати кримінальне переслідування. У самому ж військкоматі Ульянівської області від коментарів відмовляються та не відповідають на дзвінки журналістів.

Доля мобілізованих, які відмовляються воювати

Раніше з'явилася інформація, що до мобілізованих росіян, які відмовляються воювати, також застосовують психологічні та силові методи "переконання". Про це розповів сам звільнений з підвалу на тимчасово окупованій Донеччині мобілізований.

За його словами, після того, як він із іншими мобілізованими написав рапорт про відмову від участі у бойових діях, до них неодноразово приїжджали офіцери різних звань для проведення "виховних" бесід. Вони серед іншого погрожували відмовникам розстрілом у лісі, а потім кинули до підвалу на тимчасово окупованих територіях без їжі та зв'язку. Таким чином "керівництво" сподівалося переконати мобілізованих взяти до рук зброю.

Проблеми росіян через війну

Окрім психологічного тиску на окупантів, які відмовляються воювати, чинять і фізичний. Зокрема, у мережі поширили ролик, де один мобілізований відмовився воювати, через що його викликали зі строю. Коли він вийшов вперед, до нього вибігли двоє поліцейських, які заламали чоловікові руки.

Зауважимо, що на фронт "турботлива" Росія кидає не лише онкохворих, а й громадян з інвалідністю. Так, у Донецьку на медкомісію відправили чоловіка, у якого функціонує лише одне око. Там його "полікували" та відправили "отдавать долг родінє".

Ті ж, хто таки потрапляє на фронт, – скиглять. У перехоплені один з окупантів пожалівся, що попри локшину, яку вішають пропагандисти на вуха росіянам, насправді на фронті у них дуже серйозні проблеми.

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