Українська розвідка опублікувала нову перехоплену розмову окупантів. Один з бойовиків скаржиться своєму родичеві на ситуацію на фронті.

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Загарбники не довіряють російським ЗМІ

Загарбник наголосив, що у російської армії серйозні проблеми на фронті. Зокрема, з кожним днем вони все більше зазнають втрат.

Однак пропагандисти запевняють їх, що все добре. Ці новини дратують загарбників, які розуміють реальну ситуацію на передовій.

У розмові йдеться про те, що дивитися російські новини нестерпно, оскільки там постійно брешуть. Також загарбник запевняє, що росіяни майже не дивляться телебачення.

Окупанти починають здогадуватися про реальні втрати

Зокрема, окупант розповів, що "ходять чутки нібито ЗСУ знищили понад 80 тисяч російських військових". Його співрозмовник вважає, що ці числа є цілком ймовірними.

Також там прокоментували "часткову мобілізацію". Заявивши, що наразі вона призупинилася. Однак бойовик стверджує, що цьому радіти не варто, після зими слід очікувати на нову хвилю.

Наприкінці розмови окупант заявив, що добровільно підписати контракт з російською армією можуть лише 2 % від всього населення країни-терористки. За його словами, це можуть зробити ті, у кого немає рідних.

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Втрати ворога станом на 21 листопада

Станом на 21 листопада ЗСУ вже відправили на лави "двохсотих" 84 600 ворогів. Лише за минулу добу наші воїни відправили на концерт до Кобзона 390 ворожих солдатів.

За 271 день повномасштабного вторгнення ліквідовано:

особового складу – 84 600 (+390) осіб;

танків – 2 892 (+6) одиниці;

бойових броньованих машин – 5 822 (+5) одиниці;

артилерійських систем – 1 870 (+2) одиниць;

РСЗВ / MLRS – 393 одиниць;

засоби ППО – 209 одиниць,

літаків – 278 одиниць;

гелікоптерів – 261 одиниця;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 537 штук,

крилатих ракет ‒ 480 одиниць;

кораблів /катерів – 16 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4378 (+7) одиниць;

спеціальної техніки – 161 (+0) одиницю.

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