Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк під час телемарафону заявила, що операція зі звільнення Кінбурнської коси триває. І там ворог зазнає втрат. Але говорити про успіхи ще зарано.

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Ворог постійно підтягує підкріплення

За словами Гуменюк, наші військові продовжують працювати над деокупацією Кінбурнської коси. Водночас вона зазначила, що необхідно дотримуватися інформаційної тиші. Бодай через географічне положення коси.

Речниця ОК "Південь" підкреслила, що ворог має можливість підтягувати туди свої сили. Робить він це через суходіл. Нагадаємо, що Кінбурнська коса якраз з'єднується з лівобережжям, куди окупанти і відступили під тиском ЗСУ.

Ті сили, які нам вдається знищити, вони знову поновлюють. Але у нас велика стійкість і стратегія, яку, ми впевнені, зможемо реалізувати і таки відзвітувати про наші успіхи,
– наголосила Гуменюк.

Чи продовжать обстріли з коси

Наталія Гуменюк в ефірі зауважила, що відступ окупантів з частини Херсонщини та Миколаївщини дозволив мешканцям останньої області дещо видихнути. Адже у ворога тепер менше можливостей для її атаки.

Водночас на загрозу з Кінбурнської коси все ще варто очікувати. Доступ до неї дає можливість ворогові використовувати там ЗРК і РСЗВ. І ними ж атакувати мирне населення Миколаївщини.

У чому важливість Кінбурнської коси

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