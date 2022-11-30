Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк під час телемарафону заявила, що операція зі звільнення Кінбурнської коси триває. І там ворог зазнає втрат. Але говорити про успіхи ще зарано.

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Ворог постійно підтягує підкріплення

За словами Гуменюк, наші військові продовжують працювати над деокупацією Кінбурнської коси. Водночас вона зазначила, що необхідно дотримуватися інформаційної тиші. Бодай через географічне положення коси.

Речниця ОК "Південь" підкреслила, що ворог має можливість підтягувати туди свої сили. Робить він це через суходіл. Нагадаємо, що Кінбурнська коса якраз з'єднується з лівобережжям, куди окупанти і відступили під тиском ЗСУ.

Ті сили, які нам вдається знищити, вони знову поновлюють. Але у нас велика стійкість і стратегія, яку, ми впевнені, зможемо реалізувати і таки відзвітувати про наші успіхи,

– наголосила Гуменюк.

Чи продовжать обстріли з коси

Наталія Гуменюк в ефірі зауважила, що відступ окупантів з частини Херсонщини та Миколаївщини дозволив мешканцям останньої області дещо видихнути. Адже у ворога тепер менше можливостей для її атаки.

Водночас на загрозу з Кінбурнської коси все ще варто очікувати. Доступ до неї дає можливість ворогові використовувати там ЗРК і РСЗВ. І ними ж атакувати мирне населення Миколаївщини.

У чому важливість Кінбурнської коси

Напередодні Гуменюк повідомляла, що ситуацію на Кінбурнській косі ускладнюють специфічні погодні умови. Мовилося про шторми та постійний вітер. Крім того, на неї впливають також розмови про приєднання до зернового коридору Миколаївщини.

Австралійський військовий аналітик Том Купер пояснив важливість контролю над Кінбурнською косою. За його словами, вона – ключ до повернення контролю над Чорним морем. І саме тому Україні необхідно вибити з неї ворога. Таким чином окупанти не зможуть з коси атакувати як Миколаївщину, так і Одещину.

Додамо, що 22 листопада Віталій Кім розповів, що на Кінбурнській косі залишається три населені пункти, з яких треба вибити ворога. Щойно це станеться, можна буде говорити про повне звільнення Миколаївщини.

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