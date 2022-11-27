Австрійський військовий аналітик Том Купер розповів, що контроль над Кінбурнською косою є важливим як для українських військових, так і для російських.

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ЗСУ, ймовірно, звільнили село Геройське

Повідомляється, що Кінбурнська коса є ключем до повернення контролю над рухом Чорним морем. Україні важливо повернути контроль над косою, щоб Росія не могла з неї обстрілювати Миколаїв чи Одесу.

Кінбурнський півострів примикає до східної течії Дніпра. Це означає, що морський рух залежить від того, хто контролює Кінбурнський півострів. Росія може перенести туди важке озброєння і стріляти аж до Миколаєва та Одеси. Тому важливо відновити контроль на цій території,

– сказав експерт.

Військовий аналітик заявив, що українські війська вже звільнили село Геройське, що розташоване на початку заповідника "Кінбурнська коса".

"Офіційний Київ не оприлюднює інформації, поки ситуація на полі не стане достатньо безпечною. Тож ви нічого не чуєте про те, що українські війська вже звільнили Геройське", – резюмував Том Купер.

ЗСУ майже повністю звільнили Миколаївську область

Українські військові завдяки контрнаступу звільнили практично всю територію Миколаївської області, яка була окупована. Наразі росіяни залишаються тільки на Кінбурнській косі.

У ЗСУ закликали утриматись від коментарів про ситуацію на косі. Як тільки це буде безпечно та доречно – офіційні особи повідомлять про ситуацію на Кінбурнській косі.

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім заявляв, що на Кінбурнській косі все ще є російські війська. Він наголосив, що росіяни на косі – це питання часу. Кім інформував, що на косі окуповані три населені пункти.

Зверніть увагу – що відбувається на Кінбурнській косі: дивіться відео