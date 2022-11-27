Австрийский военный аналитик Том Купер рассказал, что контроль над Кинбурнской косой важен как для украинских военных, так и для российских.

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ВСУ, вероятно, уволили село Геройское

Сообщается, что Кинбурнская коса является ключом к возвращению контроля над движением по Черному морю. Украине важно вернуть контроль над косой, чтобы Россия не могла из нее обстреливать Николаев или Одессу.

Кинбурнский полуостров примыкает к восточному течению Днепра. Это означает, что морское движение зависит от того, кто контролирует Кинбурнский полуостров. Россия может перенести туда тяжелое вооружение и стрелять до Николаева и Одессы. Поэтому важно восстановить контроль на этой территории,

– сказал эксперт.

Военный аналитик заявил, что украинские войска уже освободили село Геройское, расположенное в начале заповедника "Кинбурнская коса".

"Официальный Киев не обнародует информацию, пока ситуация на поле не станет достаточно безопасной. Так что вы ничего не слышите о том, что украинские войска уже освободили Геройское", – резюмировал Том Купер.

ВСУ почти полностью освободили Николаевскую область

Украинские военные благодаря контрнаступлению освободили практически всю оккупированную территорию Николаевской области. Пока русские остаются только на Кинбурнской косе.

В ВСУ призвали воздержаться от комментариев о ситуации на косе. Как только это будет безопасно и уместно – официальные лица сообщат о ситуации на Кинбурнской косе.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявлял, что на Кинбурнской косе все еще есть российские войска. Он подчеркнул, что россияне на косе – это вопрос времени. Ким информировал, что на косе оккупированы три населенных пункта.

Обратите внимание – что происходит на Кинбурнской косе: смотрите видео