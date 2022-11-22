Как отметила в эфире телемарафона спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк, военная операция на Кинбурнской косе продолжается. И это связано с тем, что враг все еще находится на ней.

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Призывают соблюдать режим тишины

Если создавать вокруг (Кинбурнской косы – 24 канал) какой-нибудь шум, то это разрешено только морю. Пусть этот шторм сейчас поможет, в том числе, и смыть врага с нее. Но мы продолжаем боевую операцию,

– подчеркнула Гуменюк.

Она отметила, что как только Кинбурнская коса будет освобождена, либо будут наблюдаться существенные результаты по работе ВСУ, военные об этом отчитаются. Сейчас пресс-секретарь ОК "Юг" призвала всех соблюдать режим информационной тишины. Сведениями, которые могут сыграть на руку врагу, лучше не делиться.

В частности, потому, что такая информация может влиять и на настроения местных жителей. По словам спикера, не стоит забывать, что Николаеву все еще грозит опасность. Хотя горожане смогли немного выдохнуть после освобождения и деоккупации большой площади как на Николаевщине, так и на Херсонщине.

Если мы уже заговорили о Херсоне, то не лишним будет вспомнить, какая сейчас ситуация в областном центре.

Коротко о последних новостях из Херсона

Прежде всего, 21 ноября оккупанты нанесли циничный удар по городу. Прилет зафиксировали в одну из квартир дома, расположенного в Днепровском районе. Как рассказал заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко, не обошлось без пострадавших.

Что касается пострадавших, то в Херсоне обнаружили уже 4 пыточные. В них правоохранители нашли доказательства того, что российские захватчики издевались над мирными жителями. На местах преступлений были дубинки и аппараты для пыток током.

Тем временем журналисты The Guardian поделились историей, рассказанной им местным жителем. По его словам, на местную свалку оккупанты пригнали "КамАЗ", наполненный как мусором, так и труппами. Так что бойцов вместе с отходами просто выбросили. Это очередная демонстрация того, что россиянам безразлична судьба своих "двухсотых". Домой их возвращать никто не собирался.

Рекомендуем вам перейти по этой ссылке. Здесь вы сможете прочитать несколько щемящих историй из несокрушимого города Херсон. Их рассказали партизаны-пенсионеры, все эти месяцы противостоявшие российской оккупации в областном центре.

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