Как отметила в эфире телемарафона спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк, военная операция на Кинбурнской косе продолжается. И это связано с тем, что враг все еще находится на ней.
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Призывают соблюдать режим тишины
Если создавать вокруг (Кинбурнской косы – 24 канал) какой-нибудь шум, то это разрешено только морю. Пусть этот шторм сейчас поможет, в том числе, и смыть врага с нее. Но мы продолжаем боевую операцию,
– подчеркнула Гуменюк.
Она отметила, что как только Кинбурнская коса будет освобождена, либо будут наблюдаться существенные результаты по работе ВСУ, военные об этом отчитаются. Сейчас пресс-секретарь ОК "Юг" призвала всех соблюдать режим информационной тишины. Сведениями, которые могут сыграть на руку врагу, лучше не делиться.
В частности, потому, что такая информация может влиять и на настроения местных жителей. По словам спикера, не стоит забывать, что Николаеву все еще грозит опасность. Хотя горожане смогли немного выдохнуть после освобождения и деоккупации большой площади как на Николаевщине, так и на Херсонщине.
Если мы уже заговорили о Херсоне, то не лишним будет вспомнить, какая сейчас ситуация в областном центре.
Коротко о последних новостях из Херсона
- Прежде всего, 21 ноября оккупанты нанесли циничный удар по городу. Прилет зафиксировали в одну из квартир дома, расположенного в Днепровском районе. Как рассказал заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко, не обошлось без пострадавших.
- Что касается пострадавших, то в Херсоне обнаружили уже 4 пыточные. В них правоохранители нашли доказательства того, что российские захватчики издевались над мирными жителями. На местах преступлений были дубинки и аппараты для пыток током.
- Тем временем журналисты The Guardian поделились историей, рассказанной им местным жителем. По его словам, на местную свалку оккупанты пригнали "КамАЗ", наполненный как мусором, так и труппами. Так что бойцов вместе с отходами просто выбросили. Это очередная демонстрация того, что россиянам безразлична судьба своих "двухсотых". Домой их возвращать никто не собирался.
- Рекомендуем вам перейти по этой ссылке. Здесь вы сможете прочитать несколько щемящих историй из несокрушимого города Херсон. Их рассказали партизаны-пенсионеры, все эти месяцы противостоявшие российской оккупации в областном центре.
Какая ситуация на фронте – оперативная сводка Генштаба ВСУ: смотрите видео