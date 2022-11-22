Истории несокрушимых местных жителей

Наталья Мироненко – местная жительница – рассказала, как ее 67-летний отец провел в плену 13 часов. Пожилого мужчину сдали соседи как "наводчика ВСУ".

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Все началось с замечания, которое соседу сделали из-за курения. Мужчина куда-то скрылся на несколько часов. А уже в 05:00 оккупанты начали выламывать двери в квартиру Мироненко.

В доме обнаружили подзорную трубу, с помощью которой следили за передвижением российской техники. Захватчики перевернули в квартире все, что только можно было. Наталья заметила, что украинский флаг, к счастью, не нашли. Он остался в семье.

Оккупанты одели пожилому мужчине мешок на голову и увезли его куда-то на 13 часов. Враг проводил допрос. Женщина подчеркнула, что там, куда привезли ее папу, удерживали многих украинцев. Они были так избиты, что не могли ни сидеть, ни стоять. Некоторые люди находились там уже больше месяца. Их судьба пока неизвестна.

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Как мужчина помогал Силам сопротивления

Местный житель – 76-летний Георгий Иванович – рассказал, как стал разведчиком для Сил сопротивления.

К нему обратились за помощью и дали список адресов, по которым нужно было поездить и расспросить все, что нужно. Оккупанты пытались не впустить мужчину. Изобретательный дедушка апеллировал к своему возрасту. В частности, заявил, что в 7 лет был на похоронах Сталина. В конце концов Георгию Ивановичу удалось выполнить свою миссию.

В Херсоне обнаружили 4 помещений для пыток

Российские захватчики совершают террор на временно оккупированных территориях Украины. В освобожденном Херсоне обнаружили 4 помещений для пыток. В Офисе генпрокурора обнаружили резиновые дубинки, деревянную биту, аппарат, которым оккупанты пытали мирных жителей током, лампу накаливания и пули из стен.

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