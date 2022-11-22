На сегодняшний день в Николаевской области уже меньше прилетов. Сейчас работают над восстановлением региона и деоккупированных территорий.

Важно Обстреливали зерновые баржи: украинские защитники уничтожили очаг оккупантов на Кинбурнской косе

Сколько еще есть оккупированных населенных пунктов на Кинбурнской косе

Как рассказал Ким, осталось лишь три населенных пункта на Кинбурнской косе, чтобы юридически Николаевщина вышла из состояния воюющей области.

Кроме этого, глава региона сообщил, что сейчас свет в области есть.

Делаем все, чтобы он был у нас и дальше, наша система выдержит. Усиливаем охрану и систему ПВО,

– отметил Ким.

Ким рассказал о ситуации в Николаевской области: смотрите видео

Какая ситуация на Кинбурнской косе

Наталья Гуменюк ранее рассказала, что оккупанты, обстреливавшие буксиры и зерновые баржи в Днепро-Бугском лимане, были уничтожены 18 ноября.

По словам Гуменюк, ВСУ поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и техники противника. В результате поражения украинские защитники ликвидировали семь оккупантов и две единицы автобронетехники.

В Оперативном командовании "Юг" отметили, что потери противника на левобережье составляют 26 человек, еще два вражеских танка уничтожили возле Олешек.

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