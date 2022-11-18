Наталья Гуменюк в эфире телемарафона рассказала, что оккупанты продолжают обстреливать деоккупированные территории Херсонщины. В ответ на это ВСУ пытаются установить огневой контроль над россиянами, пишет 24 канал.

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ВСУ ликвидировали пункт оккупантов на Кинбурнской косе

Оккупанты, обстреливавшие буксиры и зерновые баржи в Днепро-Бугском лимане, были уничтожены украинскими войсками в пятницу, 18 ноября.

По словам Гуменюк, ВСУ поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и техники противника. В результате поражения украинские защитники ликвидировали семь оккупантов и две единицы автобронетехники.

Гуменюк отметила, что пункт базирования россиян полностью разрушен. Более того, в ОК "Юг" отметили, что потери противника на левобережье составляют 26 человек, еще два вражеских танка уничтожили возле Олешек.

Примите во внимание! Кинбурнская коса имеет принципиальное стратегическое значение. Там "замыкаются" выходы из портов деоккупированного Херсона и Николаева. Контроль над этим клочком земли позволял россиянам постоянно обстреливать портопункт в Очакове, а также блокировать фактически самый большой по перевалке порт Украины в Николаеве.

Ситуация на Кинбурнской косе: что известно

Недавно Минобороны Украины опубликовало загадочное видео с воинами ВСУ, пересекающими Днепр.

Если наши защитники атакуют позиции врага на Кинбурне, это означает, что ВСУ не останавливаются и продолжают деоккупацию левобережной части Юга Украины. И это при том, что сами россияне уже ожидают нашего наступления в районе Мелитополя.

Как отмечают, освобождение Кинбурнской косы будет означать очередное позорное поражение Черноморского флота России. И при этом будет означать укрепление позиций Украины в Черном море.

Потеря Кинбурнской косы станет для россиян еще более тяжелым поражением, чем потеря острова Змеиный. Контроль за Кинбурном позволял оккупантам блокировать фактически самый большой по перевалке порт Украины в Николаеве без привлечения кораблей.

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