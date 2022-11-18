Наталья Гуменюк в эфире телемарафона рассказала, что оккупанты продолжают обстреливать деоккупированные территории Херсонщины. В ответ на это ВСУ пытаются установить огневой контроль над россиянами, пишет 24 канал.
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ВСУ ликвидировали пункт оккупантов на Кинбурнской косе
Оккупанты, обстреливавшие буксиры и зерновые баржи в Днепро-Бугском лимане, были уничтожены украинскими войсками в пятницу, 18 ноября.
По словам Гуменюк, ВСУ поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и техники противника. В результате поражения украинские защитники ликвидировали семь оккупантов и две единицы автобронетехники.
Гуменюк отметила, что пункт базирования россиян полностью разрушен. Более того, в ОК "Юг" отметили, что потери противника на левобережье составляют 26 человек, еще два вражеских танка уничтожили возле Олешек.
Ситуация на Кинбурнской косе: что известно
- Недавно Минобороны Украины опубликовало загадочное видео с воинами ВСУ, пересекающими Днепр.
- Если наши защитники атакуют позиции врага на Кинбурне, это означает, что ВСУ не останавливаются и продолжают деоккупацию левобережной части Юга Украины. И это при том, что сами россияне уже ожидают нашего наступления в районе Мелитополя.
- Как отмечают, освобождение Кинбурнской косы будет означать очередное позорное поражение Черноморского флота России. И при этом будет означать укрепление позиций Украины в Черном море.
- Потеря Кинбурнской косы станет для россиян еще более тяжелым поражением, чем потеря острова Змеиный. Контроль за Кинбурном позволял оккупантам блокировать фактически самый большой по перевалке порт Украины в Николаеве без привлечения кораблей.
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