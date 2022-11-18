Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону розповіла, що окупанти продовжують обстрілювати деокуповані території Херсонщини. У відповідь на це, ЗСУ намагаються встановити вогневий контроль над росіянами, пише 24 канал.

До теми Там війська Росії, – Кім каже, що рано коментувати ситуацію на Кінбурнській косі

ЗСУ ліквідували пункт окупантів на Кінбурнській косі

Окупанти, які обстрілювали буксири і зернові баржі в Дніпро-Бузькому лимані, були знищені українськими військами у п'ятницю, 18 листопада.

За словами Гуменюк, ЗСУ уразили район зосередження живої сили, озброєння та техніки противника. Внаслідок ураження українські захисники ліквідували сім окупантів та дві одиниці авто-бронетехніки.

Гуменюк зазначила, що пункт базування росіян повністю зруйновано. Ба більше, в ОК "Південь" зазначили, що втрати противника на лівобережжі складають 26 осіб, ще два ворожі танки знищили біля Олешок.

Зауважте! Кінбурнська коса має важливе стратегічне значення. Там "замикаються" виходи із портів деокупованого Херсону та Миколаєва. Контроль над цим клаптиком землі давав росіянам змогу постійно обстрілювати портопункт в Очакові, а також блокувати фактично найбільший за перевалкою порт України в Миколаєві.

Ситуація на Кінбурнській косі: що відомо

Нещодавно Міноборони України опублікувало загадкове відео з воїнами ЗСУ, які перетинають Дніпро.

Якщо наші захисники атакують позиції ворога на Кінбурні, це означає, що ЗСУ не зупиняються і продовжують деокупацію лівобережної частини Півдня України. І це при тому, що самі росіяни уже очікують на нашу офензиву в районі Мелітополя.

Як зазначають, звільнення Кінбурнської коси означатиме чергову ганебну поразку Чорноморського флоту Росії. І заодно означатиме зміцнення позицій України в Чорному морі.

Втрата Кінбурнської коси стане для росіян ще важчою поразкою, аніж втрата острова Зміїний. Контроль за Кінбурном дозволяв окупантам блокувати фактично найбільший за перевалкою порт України в Миколаєві без залучення завіси кораблів.

Варте уваги – Арестович розповів, що відбувається на Кінбурнській косі: дивіться відео