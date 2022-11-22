На сьогодні у Миколаївській області вже менше прильотів. Наразі працюють з відновлення регіону та деокупованих територій.

Важливо Обстрілювали зернові баржі: українські захисники знищили осередок окупантів на Кінбурнській косі

Скільки ще є окупованих населених пунктів на Кінбурнській косі

Як розповів Кім, залишилося лише три населені пункти на Кінбурнській косі, щоб юридично Миколаївщина вийшла зі стану області, що воює.

Окрім цього, очільник регіону повідомив, що наразі світло в області є.

Робимо все, щоб воно було у нас і надалі, наша система витримає. Посилюємо охорону та систему ППО,

– зазначив Кім.

Кім розповів про ситуацію на Миколаївщині: дивіться відео

Яка ситуація на Кінбурнській косі

Наталія Гуменюк раніше розповіла, що окупанти, які обстрілювали буксири і зернові баржі в Дніпро-Бузькому лимані, були знищені 18 листопада.

За словами Гуменюк, ЗСУ уразили район зосередження живої сили, озброєння та техніки противника. Внаслідок ураження українські захисники ліквідували сім окупантів та дві одиниці автобронетехніки.

В Оперативному командуванні "Південь" зазначили, що втрати противника на лівобережжі складають 26 осіб, ще два ворожі танки знищили біля Олешок.

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