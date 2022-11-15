Кінбурнська коса – це офіційно єдина територія у Миколаївській області, яка перебуває під контролем в росіян. В ефірі національного телемарафону Наталія Гуменюк наголосила, що українська армія за стільки часу боротьби знає, що робити, а будь-які коментарі можуть бути зараз недоречними.

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Про успіхи ЗСУ в регіоні обов'язково повідомлять

Чимало громадян нашої держави досі перебувають під ейфорією від блискучого звільнення нашими військовими Херсона минулого тижня. Керівниця пресцентру ОК "Південь" констатувала, щоб був "такий же ефект" від новини про звільнення окупованого району Миколаївщини, потрібно трохи почекати та помовчати.

Як вона зазначила, "ситуація має свій розвиток", але це військова операція. І як тільки можна буде – буде це безпечно та доречно – офіційні особи повідомлять про ситуацію на Кінбурнській косі.

Наразі просто хочу ще раз звернутися до всіх, хто ще перебуває під ейфорією від тих подій, які відбулись так стрімко на правому березі Херсонщини. Продовжимо це свято. Спочатку ми трошки промовчали, а потім був привід радіти. Наразі треба в такому самому порядку не зриватися з цього графіку, будь ласка,

– сказала Гуменюк.

Вона також відзначила, що варто утриматись від коментарів, що та як потрібно робити Силам оборони.

Слухайте, ми стільки часу вже ведемо боротьбу. Ми все робили нормально і правильно. Ми здогадуємось, куди нам іти. Дочекайтесь – після наших повідомлень радітимемо разом,

– підсумувала начальниця пресцентру.

Деокупація Миколаївщини: катівня у Снігурівці

Нещодавно Збройним Силам України вдалось звільнити Снігурівку, яка довгий час була під контролем в окупантів. Голова міської військової адміністрації Іван Кухта розповів, що ворог у населеному пункті влаштував катівню та знущався з місцевих.

Варте уваги – звернення голови ОВА Миколаївщини після успіхів ЗСУ: дивіться відео