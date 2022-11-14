Про це розповів депутат Миколаївської облради та голова міської військової адміністрації Іван Кухта в ефірі "Радіо НВ", передає 24 канал.

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Катівня була розташована у районному відділенні поліції, потім її розмістили в снігурівському ресторані. Місцеві розповіли, що неодноразово чули крики людей, яких катують.

Історій тортур дуже багато, знущання, людей дуже багато вивозили до Херсона, до Каховки. Зараз виявляємо закатованих людей, маємо розуміння, де є братські могили. Історій багато, і вони на один манер: знищення, цькування. Росіяни говорили снігурівцям: "Миколаїв ось-ось упаде, заберемо Одесу, заберемо Київ,

– розповів Кухта.

Як окупанти тікали з Миколаївщини

За його словами, російські війська виїхали зі Снігурівки, а також з населених пунктів Євгенівки та Василівки, увечері 8 листопада.

"У них був час зібратися, зібрати все награбоване майно. Росіяни забрали все: усю техніку з комунальних підприємств, з приватного бізнесу. У приватних осіб забирали легкові транспортні засоби, трактори. Страшний безлад, вирвані батареї та бойлери тощо, все, що можна було забрати із собою, всі позабирали", – сказав голова військової адміністрації.

Звільнення Снігурівки: що відомо

Нагадаємо, про те, що українські військові взяли під свій контроль Снігурівку, стало відомо ще 10 листопада вранці. Того ж дня звільнення міста від окупантів підтвердив і президент України Володимир Зеленський. 13 листопада стало відомо, що у Снігурівці з'явився мобільний зв'язок.

Чим важлива деокупація Снігурівки

Херсонський активіст Володимир Молчанов зазначив, що там розташовано дуже багато складів, вузлова залізнична станція та промзона, яку впродовж пів року уражали з артилерії. Тобто окупанти завжди зазнавали там значних втрат щодо запасів і постійно були змушені поповнювати їх дорогою, що веде з Херсона.

Снігурівка, дійсно, є ключовим пунктом, зокрема, була принаймні, й для постачання угруповання, яке розташоване на схід від річки Інгулець,

– заявив херсонський активіст.

Він підсумував, що ця ділянка, дійсно, є дуже важливою.

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