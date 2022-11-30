Про це повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко. Він власне опублікував відео "нічної прогулянки" наших партизан.

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Наші партизани виклали відео нічної прогулянки в районі населених пунктів Іванівка – Благовіщенка – Енергодар,

– розповів він.

Був бій

За його словами, в ході бою було знищено до взводу окупантів та 4 одиниці техніки. Росіяни хотіли відстрілюватись, але у них нічого не вийшло.

Окупанти відкрили вогонь у відповідь – всі партизан цілі. Згодом відкрили вогонь зі ствольної та реактивної артилерії у бік Марганцю та Нікополя,

– додав Євтушенко.

Відео, як партизани повертались додому після проробленої роботи:

У кадрі видно вогонь, ймовірно, наслідок удару по окупантах. Це відео точно викличе у вас теплі відчуття. І наче ж нічого не видно, але думка про те, що цей вогонь – це відплата російським загарбникам, піднімає бойовий дух та захоплює нашим прагненням до свободи.

Українські партизани – найкращі!

До слова, сьогодні українські захисники завдали потужного удару о позиціях ворога у селищі Мирне Мелітопольського району. "Бавовна" була настільки потужною, що її чули мешканці області за 30 кілометрів до місця вибуху.

Чекаємо, на контрнаступ ЗСУ та деокупацію територій Запорізької області. І схоже, що окупанти теж це розуміють.

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