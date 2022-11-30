Об этом сообщил глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко. Он опубликовал видео "ночной прогулки" наших партизан.

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Наши партизаны выложили видео ночной прогулки в районе населенных пунктов Ивановка – Благовещенко – Энергодар,

– рассказал он.

Был бой

По его словам, в ходе боя были уничтожены до взвода оккупантов и 4 единицы техники. Россияне хотели отстреливаться, но у них ничего не вышло.

Оккупанты открыли ответный огонь – все партизан цели. Впоследствии открыли огонь из ствольной и реактивной артиллерии в сторону Марганца и Никополя,

– добавил Евтушенко.

Видео, как партизаны возвращались домой после проделанной работы:

В кадре виден огонь, вероятно, последствие удара по оккупантам. Это видео точно вызовет у вас тёплые ощущения. И вроде ничего не видно, но мысль о том, что этот огонь – это возмездие российским захватчикам, поднимает боевой дух и восхищает нашим стремлением к свободе.

Украинские партизаны – лучшие!

К слову, сегодня украинские защитники нанесли мощный удар по позициям врага в поселке Мирное Мелитопольского района. "Хлопок" был настолько мощным, что его слышали жители области за 30 километров до места взрыва.

Ждем, контрнаступление ВСУ и деоккупацию территорий Запорожской области. И похоже, что оккупанты тоже это понимают.

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