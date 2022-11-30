Российские трофеи достаются нашим ВСУ. Украинские военные рассказывают, что абсолютно вся техника – в позорном состоянии. Об этом 24 каналу рассказал журналист "Донбасс.Реалии" Ярослав Кречко.

К теме В январе у россиян возникнет настоящий артиллерийский голод, – военный эксперт

Одним из самых популярных примеров "русского ленд-лиза" является танк Т-62. Кречко подчеркивает, что состояние этой техники оставляет желать лучшего, в частности из-за неправильного обслуживания.

"Небольшая поломка – она не едет, ее оставляют. Это также говорит о профессионализме армии. Они не заботятся о своей же технике, которая, очевидно, нужна им для того, чтобы воевать", – замечает журналист.

По словам Кречко, танки Т-62 в основном работали как артиллерия на расстояние до 20 километров. Дело в том, что они незащищённые, поэтому их можно использовать как бы с закрытых позиций.

Украинские военные говорят, что такой танк больше для войны где-то в Африке, где у противника нет противотанкового оружия. Наши ребята в наступление на таких танках не шли бы,

– подчеркнул Кречко.

Он добавил, что на фронте также встречались пушки Д-1. Это 152-мм гаубица времен Второй мировой войны.

"Русская армия выгребает из советских запасов абсолютно все, но не надо очень радоваться, потому что этой техники у них очень много. Какая не какая пушка или старый танк – все равно их нужно уничтожать, и количество влияет на происходящее на фронте", – резюмировал Ярослав Кречко.

К теме – Давно таких трофеев не было! Назвали направления, где накрыли российские Су-25 и Су-24: смотрите видео

Потери врага: последние новости