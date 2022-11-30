Об этом рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров. По его словам, взрыв произошел в клубе, где поселили "мобиков". Ну а что, встреча в лучших традициях ВСУ. С хлебом и солью их здесь точно не ожидали.
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Сегодня ночью не спалось оккупантам поселка Мирное Мелитопольского района. После часа ночи раздалось несколько громких взрывов в местном клубе, где расселились новоприбывшие мобилизованные из России,
– сказал он.
Федоров отметил, что взрывы были слышны только в Мелитополе, что в 30 километрах от Мирного. Информация о вражеских потерях уточняется.
Как ВСУ давят кафиров в Мелитополе
- На днях украинские военные повредили железнодорожный мост под Мелитополем, по которому оккупанты возили технику. С логистикой у врага в этом направлении все хуже.
- Утрачивает враг и военные базы – их магическим образом уничтожает огонь.
- Вероятно, ВСУ уже скоро могут начать наступление и деоккупировать захваченные территории Запорожской области.
- Российские оккупанты это тоже понимают, поэтому начали готовиться к обороне – бросились возводить оборонительные сооружения и копать окопы.
- Колобранты же принялись бежать из Мелитополя во временно оккупированный Крым, где их расселяют в пансионатах.
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