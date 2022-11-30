Про це розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров. За його словами, вибух стався у клубі, де поселили "мобіків". Ну а що, зустріч в кращих традиціях ЗСУ. З хлібом і сіллю їх тут точно не чекали.

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Сьогодні вночі не спалось окупантам селища Мирне Мелітопольського району. Після першої години ночі пролунало декілька гучних вибухів у місцевому клубі, де розселились новоприбулі мобілізовані з Росії,

– сказав він.

Федоров зазначив, що вибухи було чутно аж в Мелітополі, що за 30 кілометрів від Мирного. Інформація про ворожі втрати уточнюється.

Як ЗСУ тиснуть окупантів у Мелітополі

На днях українські військові пошкодили залізничний міст під Мелітополем, яким окупанти возили техніку. З логістикою у ворога на цьому напрямку усе гірше.

Втрачає ворог і військові бази – їх магічним чином нищить вогонь.

Ймовірно, ЗСУ уже скоро можуть почати наступ і деокупувати захоплені території Запорізької області.

Російські окупанти це теж розуміють, тому почали готуватися до оборони – кинулися зводити оборонні споруди та копати окопи.

Колаборанти ж взялись тікати з Мелітополя у тимчасово окупований Крим, де їх розселяють у пансіонатах.

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