Про це сказав мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного телемарафону.

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"Окупанти завзято рекламують чат-бот, в якому закликають здавати "українських бандитів". Оголосили "премію" 500 тисяч рублів", – розповів мер.

Тероризують медиків

За словами Федорова, лікарів змушують писати заяви, щоб працювати у фейковій лікарні. Окупанти нібито заснували новий медичний заклад.

Цього тижня росіяни зібрали весь колектив нашої лікарні, де працює більше ніж тисяча людей, і сказали написати заяви – звільнитися з української лікарні й вступити до нової фейкової лікарні, яку створили росіяни, – розповів Федоров.

Він додав, що вороги змушують до співпраці людей з різних сфер. Крім цього, окупанти посилили терор мирного населення – фіксують все більше масових викрадень.

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