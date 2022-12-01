Как отметил корреспондент 24 канала из Запорожья, фронт никуда не двинулся. Но интенсивность боевых действий увеличилась и это будет происходить в дальнейшем.
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Потери врага на Запорожье будут расти
Есть сообщения из области, пока не подтвержденніе Генштабом, что были очень хорошо поражены позиции врага в районе ряда населенных пунктов: и под Токмаком, и под Пологами,
– сообщил корреспондент.
Кроме того, появилось подтверждение, что в результате вчерашнего попадания в Дом культуры в поселке Мирное Запорожской области потери оккупантов составляют около 100 человек. Также украинские защитники попали в расположение врага в селе Ясное и под Васильевкой.
В регион приехало много резервов российских захватчиков, в том числе мобилизованные. Информацию об их расположении наша разведка доносит до артиллеристов и они точно отрабатывают по позициям оккупантов.
"Потери врага на территории Запорожской области будут только увеличиваться. Они уже ежедневно оцениваются более чем в сотню человек", – рассказал корреспондент.
Корреспондент 24 канала рассказал о ситуации на Запорожье: смотрите видео
На Запорожье действуют силы сопротивления
В Михайловке под Васильевкой было очень много оккупантов, они даже собирались восстанавливать там взлетно-посадочную полосу для своего пользования. Однако сняли свои флаги и уехали, освободив все здания, которые занимали в этом населенном пункте.
Скорее всего, это была какая-то ротация и это подразделение бросили на усиление, а вместо него могут заехать другие,
– заметил корреспондент.
В то же время силы сопротивления действуют не только на фронте, но и в тылу. Так, в оккупированном Токмаке совершили удачное покушение на руководителя местной псевдополиции Алексея Кошеля. Коллаборант уже давно мешал своей "деятельностью".
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Ситуация на Запорожском направлении: последние новости
- На днях украинские военные повредили железнодорожный мост под Мелитополем, по которому оккупанты возили технику. С логистикой у врага на этом направлении все хуже. Более того, враг теряет и военные базы – их магическим образом уничтожает огонь.
- ВСУ уже скоро, вероятно, могут начать наступление и деоккупировать захваченные территории Запорожской области. Российские оккупанты это тоже понимают, поэтому начали готовиться к обороне – бросились возводить оборонные сооружения и рыть окопы.
- В течение суток 29 ноября захватчики нанесли 2 ракетных удара по гражданским объектам населенного пункта Камышеваха Запорожской области. А также совершили 20 авиаударов по позициям наших войск и населенному пункту Белогорья Запорожской области.